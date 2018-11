MotoGp | Sepang | la pioggia interrompe le qualifiche

MotoGp - diluvio a Sepang : qualifiche alle 9.30 : qualifiche della MotoGP flagellate da una forte pioggia a Sepang. Proprio alla fine delle libere 4 l'acqua è iniziata a cadere abbondante per poi aumentare paurosamente all'inizio della Q2 decisiva. ...

MotoGp – Vinales ‘difende’ i commissari di pista dopo la caduta nelle Fp4 a Sepang : “bandiere? Non le ho viste - ma…” : Maverick Vinales, le bandiere non viste nelle Fp4 del Gp della Malesia e il rischio di non disputare le qualifiche a Sepang Bandiera rossa a Sepang: le qualifiche di MotoGp del Gp della Malesia non sono ancora iniziate a causa delle complicate condizioni del circuito, bagnato dall’incessante pioggia che ha sorpreso i piloti durante la quarta ed ultima sessione di prove libere. AFP/LaPresse Un brutto spavento per Vinales, che non ha ...

MotoGp - Sepang : Viñales e Marquez avanti nelle prove finali : Sepang - Maverick Viñales va forte in FP3, Marquez domina le FP4 sotto la pioggia. Botta e risposta tra i piloti Yamaha e Honda nella mattinata di Sepang. Nella terza sessione di prove è stato ...

MotoGp - Sepang : Lorenzo out - Pirro in sella alla Ducati : Sepang - Jorge Lorenzo non correrà il Gp della Malesia. Il pilota della Ducati aveva provato a scendere in pista nelle prime due sessioni di prove a Sepang, rendendosi conto che il recupero dall'...

MotoGp – Terminate le Fp4 a Sepang : Marquez beffa tutti sotto la pioggia [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti sotto la pioggia di Sepang: i tempi delle Fp4 del Gp della Malesia La pioggia è arrivata a Sepang, mettendo in difficoltà i piloti della MotoGp durante la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Malesia. Nonostante tratti di pista asciutti alternati ad altri asciutti, sul circuito malese, Marc Marquez è riuscito a chiudere in testa alla classifica dei tempi la sua sessione di prove, col tempo di ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp della Malesia : Vinales davanti a tutti a Sepang - Rossi più lontano [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp3 del Gp della Malesia: Dovizioso lavora solo sul passo gara, Valentino Rossi cerca il feeling perfetto Sono andate in scena nella notte italiana le Fp3 del Gp della Malesia: sulla pista di Sepang, reduce dalla splendida vittoria in Australia, è stato Maverick Vinales, con la sua M1, il pilota più veloce. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha un ottimo Mac Marquez, seguito da Jack Miller e Dani ...

MotoGp Sepang - Dovizioso : "Più forti dei test". Rossi : "Inizio confortante" : Molto soddisfatti i piloti italiani dopo le Libere del venerdì in Malesia, con Dovizioso 2° di giornata alle spalle di Rins e molto veloce: "Avendo la possibilità di non dover fare il tempo ho provato ...

MotoGp – Petrucci e i problemi di peso a Sepang : “non so se in gara potremo essere veloci” : Danilo Petrucci soddisfatto a metà dopo la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia: le parile del ternano del team Pramac La Ducati di Danilo Petrucci ha chiuso, oggi, entrambe le sessioni di prove libere del Gp della Malesia al quinti posto. Nonostante il buon risultato, però, il ternano del team Pramac, futuro pilota ufficiale Ducati non è del tutto soddisfatto della sua prima giornata di prove: “c’è una bella ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto a Sepang : “è stata una giornata produttiva - ecco perchè sono contento” : Andrea Dovizioso analizza con soddisfazione la sua prima giornata di prove libere sul circuito di Sepang in vista del Gp della Malesia che si disputerà domenica E’ terminata con sensazioni positive la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia. Se Jorge Lorenzo ancora cerca di capire se riuscirà a portare a termine il weekend di gara di Sepang in sella alla sua Desmosedici Gp o se dovrà cedere il suo posto a Michele Pirro, ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Sepang : Suzuki a sorpresa davanti a tutti - Valentino Rossi perde terreno [FOTO] : Alex Rins ottiene il miglior tempo alla fine della seconda sessione di prove libere a Sepang, dietro di lui Marquez e Miller La seconda sessione di prove libere del Gp della Malesia sorride alla Suzuki, che chiude davanti a tutti grazie ad Alex Rins. Lo spagnolo ferma il crono sull’1:59.608, facendo segnare il miglior tempo di giornata, considerando anche le FP1 della mattina malese. AFP/LaPresse Dietro il rider del team di Hamamatsu ...