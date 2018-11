MotoGp – Pericolo scampato per Valentino Rossi a Sepang | le parole del Dottore dopo il 3°

sportfair

: RT @fishingwithaR18: Gravi alterazioni sensoriali per abuso di alcool: - non percepire più il pericolo - valutare in maniera sbagliata dist… - Starmarsy : RT @fishingwithaR18: Gravi alterazioni sensoriali per abuso di alcool: - non percepire più il pericolo - valutare in maniera sbagliata dist… - Bebbsmeloni : RT @fishingwithaR18: Gravi alterazioni sensoriali per abuso di alcool: - non percepire più il pericolo - valutare in maniera sbagliata dist… - Ilarya94 : RT @fishingwithaR18: Gravi alterazioni sensoriali per abuso di alcool: - non percepire più il pericolo - valutare in maniera sbagliata dist… -

(Di sabato 3 novembre 2018)e la prima fila nelle qualifiche del Gp della Malesia: le sensazioni del80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ha costretto i commissari di gara a rimandare di oltre un’ora le qualifiche, al termine delle quali le Yamaha di Zarco ehanno ottenuto un’importante prima fila alle spalle del campione del mondo. AFP/LaPresse Soddisfatto del suo risultato il pilota della Yamaha che in caso di qualifiche annullate sarebbe partito dalla terza fila: “sono contento perchè prima di tutto ad un certo punto sembrava che non potessimo fare le qualifiche e sarei partito nono in terza fila, mentre ...