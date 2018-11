MotoGp - Marquez felice | Zarco rammaricato e Rossi sollevato | le parole dei top-3 nel

MotoGp - Marquez svela : 'ho sfruttato la mia dote migliore per ottenere la pole - spero in una gara asciutta' : Tuttavia, già nelle FP4 avevamo preso qualche informazione e questo ci è servito per essere competitivi ' le parole di Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGp . ' Abbiamo fatto qualche cambiamento ...

MotoGp - Marquez svela : “ho sfruttato la mia dote migliore per ottenere la pole - spero in una gara asciutta” : Il pilota della Honda ha parlato della pole position ottenuta in Malesia, l’ottantesima in carriera considerando tutte le classi del Motomondiale Ottantesima pole position per Marc Marquez in carriera in tutte le classi, il pilota della Honda fa la voce grossa anche in Malesia, rifilando distacchi abissali ai propri avversari. AFP/LaPresse Mai in discussione il primo posto per lo spagnolo, accompagnato in prima fila da Zarco e ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGp 2018 : “Importante aver ottenuto la pole - siamo forti anche sull’asciutto” : Marc Marquez non si accontenta di aver vinto il settimo titolo iridato della carriera con tre gare d’anticipo e si prende anche la pole position del Gran Premio della Malesia, l’80^ in totale nelle tre classi del Motomondiale. Lo spagnolo ha dominato la sessione di qualifica disputata in condizioni di pista bagnata dimostrando ancora una volta l’innata capacità di adattarsi rapidamente a condizioni estreme riuscendo subito ad ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : risultato qualifiche. Pole di Marc Marquez - Valentino Rossi in prima fila! 5° Dovizioso : Quando il meteo diventa protagonista è sempre Marc Marquez-time! Lo spagnolo, infatti, centra la Pole position del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP al termine di una qualifica condizionata dall’asfalto bagnato per colpa della pioggia caduta dopo la quarta sessione di prove libere. Il campione del mondo ha, come sempre, trovato il giusto feeling e ha stampato un ottimo 2:12.161 e nessuno è stato in grado di avvicinarsi. Per ...

MotoGp – Valdy super-star nel paddock di Sepang - il baby commentatore stupisce Valentino Rossi e Marquez [GALLERY] : Valdy super star nei box di MotoGp, il bambino-commentatore incontra due dei suoi idoli: Marc Marquez e Valentino Rossi accanto al simpatico malese Una piccola star si aggira nel paddock del circuito di Sepang in Malesia. Non stiamo parlando di un baby pilota, ma di un simpatico ed irriverente ragazzino di nome Valdy, diventato famoso per i video in cui imita il commentatore inglese di MotoGp Harris. Il giovane malese ha potuto incontrare ...

MotoGp - Zarco spiazza tutti dopo l’incidente con Marquez : “l’ho riguardato - ecco cosa ha fatto Marc” : Il francese è tornato sull’incidente avvenuto con Marquez a Phillip Island, cambiando parzialmente idea sull’accaduto Johann Zarco ha cambiato idea dopo l’incidente avvenuto in Australia con Marc Marquez, un contatto a 300 km/h che ha chiuso anzitempo la gara di entrambi i piloti. AFP/LaPresse Se in un primo momento il francese aveva chiesto scusa per la sua manovra, adesso la situazione è leggermente cambiata, dopo che ...

MotoGp - Sepang : Viñales e Marquez avanti nelle prove finali : Sepang - Maverick Viñales va forte in FP3, Marquez domina le FP4 sotto la pioggia. Botta e risposta tra i piloti Yamaha e Honda nella mattinata di Sepang. Nella terza sessione di prove è stato ...

MotoGp – Terminate le Fp4 a Sepang : Marquez beffa tutti sotto la pioggia [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti sotto la pioggia di Sepang: i tempi delle Fp4 del Gp della Malesia La pioggia è arrivata a Sepang, mettendo in difficoltà i piloti della MotoGp durante la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp della Malesia. Nonostante tratti di pista asciutti alternati ad altri asciutti, sul circuito malese, Marc Marquez è riuscito a chiudere in testa alla classifica dei tempi la sua sessione di prove, col tempo di ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...