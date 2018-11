MotoGp – La fidanzata di Valentino Rossi entusiasta | la reazione di Francesca Sofia

MotoGp – La Ducati regala un’esperienza speciale alla fidanzata di Hayden e le sue amiche [GALLERY] : Un weekend da favola per Jackie e le sue amiche: la fidanzata di Nicky Hayden in sella alla Ducati a Misano per un’esperienza da sogno Una grande festa, oggi, a Misano, grazie alle tre vittorie tutte italiane in Moto3, Moto2 e MotoGp con Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso. L’attesissimo appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha rispettato le aspettative, con una domenica di gara spettacolare, ma un pizzico ...

MotoGp – Che colpaccio per Ducati : con Abraham arriva anche la sexy fidanzata Hana [GALLERY] : Abraham porta con sè in Ducati la bellissima fidanzata: nella gallery gli scatti più interessanti di Hana Vagnerova E’ stata annunciata questa mattina la nuova collaborazione tra Ducati Avintia e Karel Abrahama: il 28enne ceco guiderà per le prossime due stagioni una Desmosedici Gp18. Un doppio colpo per il team di Borgo Panigale che, insieme ad Abraham, porta in Ducati anche la sua bellissima fidanzata. Sensuale e incantevole, Hana ...