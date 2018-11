Motogp | in Malesia Marquez penalizzato per guida irresponsabile Partirà settimo

Motogp - Malesia : pole di Marquez davanti a Zarco e Rossi : Marc Marquez si prende anche la pole position nella penultima gara della stagione, a Sepang in Malesia. Il sette volte campione del mondo ha messo la sua Honda davanti alla Yamaha satellite del francese Johann Zarco e davanti alla Yamaha di Valentino Rossi che completa così la prima fila. Quarto posto per Andrea Iannone con la sua Suzuki, quinto Andrea Dovizioso, primo dei pilota Ducati. Jorge Lorenzo visto il suo infortunio al polso ha deciso ...

Motogp - GP Malesia - Marquez da record : a Sepang festeggia la pole n.80 : Marquez infinito: dopo aver conquistato il titolo del 2018 in MotoGP lo spagnolo della Honda non ha abbassato il ritmo, mettendo nel mirino i record dei più grandi della storia della MotoGP. L'ultimo ...

Motogp - GP Malesia 2018 : le previsioni meteo per la gara. Alto rischio pioggia nonostante l’orario anticipato : Pensare a Sepang e alle possibili precipitazioni non è certo una novità, specie in questa fase dell’anno. Del resto, scorrendo l’album dei ricordi del “Motomondiale”, le due ultime edizioni hanno avuto la pioggia per protagonista in gara, con Andrea Dovizioso e la Ducati trionfanti. Giove Pluvio quest’oggi ha bussato alla porta malese con una certa insistenza: il circuito è stato quasi “sommerso” dalla ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia Motogp 2018 : “Siamo competitivi in tutte le condizioni. Lorenzo? A volte in Ducati succedono delle cose strane…” : Quinto posto per Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del GP della Malesia, penultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il Ducatista ha pagato a caro prezzo una scivolata nelle ultime battute del time-attack, disputato su pista bagnata, che non gli ha consentito di migliorare ulteriormente il proprio riscontro cronometrico. Ricordiamo che questa sessione è stata ritarda di più di un’ora per l’arrivo ...

Motogp - GP Malesia 2018 : calendario stravolto e orari delle gare anticipati! Il nuovo programma e il palinsesto tv su Sky e TV8 : Giove Pluvio ha bussato alla porta in Malesia a Sepang, sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. La pioggia e le condizioni meteo hanno infatti rivoluzionato gli orari e il programma della domenica di gare. La Direzione Gara ha infatti deciso di anticipare sia il warm-up che le corse delle tre classi visto che le previsioni al mattino e nel primo pomeriggio dovrebbero essere migliori. o quantomeno questa è la speranza. Una ...

Motogp - Marquez in pole a Sepang - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp della Malesia : ... al termine delle quali le Yamaha di Zarco e Rossi hanno ottenuto un'importante prima fila alle spalle del campione del mondo. Finale amaro per Andrea Dovizioso, che proprio mentre effettuava il suo ...

Motogp - la griglia di partenza del GP di Malesia 2018 : 1° M. Marquez 2° J. Zarco 3° V. Rossi 4° A. Iannone 5° A. Dovizioso 6° J. Miller 7° D. Petrucci 8° A. Rins 9° A. Bautista 10° D. Pedrosa 11° M. Vinales 12° P. Espargaro' 13° S. Redding ...

Valentino Rossi - GP Malesia Motogp 2018 : “Soddisfatto del terzo tempo. Con la pioggia la Yamaha va forte” : Valentino Rossi è molto soddisfatto al termine delle qualifiche del GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale MotoGP. Sul tracciato bagnato di Sepang, il centauro italiano ha ottenuto il terzo tempo alle spalle dello spagnolo Marc Marquez (Honda) e del francese Johann Zarco (Yamaha Tech3), conquistando la prima fila nell’ultimo tentativo utile, grazie ad un ottimo t-4. Una gara che, da questo punto di vista, si prospetta positiva ...

Marc Marquez - GP Malesia Motogp 2018 : “Importante aver ottenuto la pole - siamo forti anche sull’asciutto” : Marc Marquez non si accontenta di aver vinto il settimo titolo iridato della carriera con tre gare d’anticipo e si prende anche la pole position del Gran Premio della Malesia, l’80^ in totale nelle tre classi del Motomondiale. Lo spagnolo ha dominato la sessione di qualifica disputata in condizioni di pista bagnata dimostrando ancora una volta l’innata capacità di adattarsi rapidamente a condizioni estreme riuscendo subito ad ...

Motogp – Marquez in pole a Sepang - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp della Malesia : Marc Marque conquista la sua 80ª pole position a Sepang: la griglia di partenza del Gp della Malesia 80ª pole position per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp della Malesia, certo dunque di partire domani dalla prima casella in griglia sul circuito di Sepang. Un sabato complicato in pista sul circuito SIC a causa della pioggia che ha costretto i commissari di gara a rimandare di oltre ...

Motogp - GP Malesia 2018 : risultato qualifiche. Pole di Marc Marquez - Valentino Rossi in prima fila! 5° Dovizioso : Quando il meteo diventa protagonista è sempre Marc Marquez-time! Lo spagnolo, infatti, centra la Pole position del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP al termine di una qualifica condizionata dall’asfalto bagnato per colpa della pioggia caduta dopo la quarta sessione di prove libere. Il campione del mondo ha, come sempre, trovato il giusto feeling e ha stampato un ottimo 2:12.161 e nessuno è stato in grado di avvicinarsi. Per ...

Motogp - GP Malesia 2018 : domani la gara. Programma - orari e tv. Calendario rivoluzionato : La domenica del Gran Premio della Malesia verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP, mentre TV8 manderà in onda le gare delle tre classi in differita ...

