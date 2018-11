MotoGP | GP Malesia Lorenzo non corre | al suo posto Pirro Ducati | ' Diagnosi sbagliata in

MotoGP - GP Malesia 2018 : domani la gara. Programma - orari e tv : domani sul tracciato di Sepang andrà in scena il Gran Premio della Malesia, penultima tappa del Motomondiale 2018. Nella classe regina il titolo iridato è già stato assegnato due settimane fa a Marc Marquez in quel di Motegi, ed ora bisogna lottare per il successo di tappa e per la seconda e terza piazza nel Mondiale alle spalle dell’iberico della Honda. Andrea Dovizioso proverà ad allungare a 3 la striscia di vittorie consecutive ottenute ...

MotoGP – Infortunio Lorenzo : Jorge in difficoltà in Malesia - la decisione del maiorchino e della Ducati : Jorge Lorenzo troppo dolorante anche a Sepang: il maiorchino della Ducati rinuncia anche al Gp della Malesia Niente da fare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, operato la settimana scorsa per l’Infortunio al polso procuratosi nelle Fp2 del Gp della Thailandia, che lo ha costretto a saltare le gare a Buriram, in Giappone e Australia, ha deciso di saltare anche il Gp della Malesia. Dopo un periodo di riabilitazione ...

MotoGP Malesia 2018 live - le qualifiche in diretta dalle 8.10 : Sepang, 3 novembre 2018 - Si torna in pista a Sepang per le qualifiche della MotoGp in Malesia , dove domenica si corre la penultima gara della stagione. Il film visto nelle libere ricorda molto ...

MotoGP - GP di Malesia le qualifiche e la pole in diretta LIVE : LIVE 06:44 3 nov Marco Bezzecchi partirà dalla seconda posizione in griglia: 5prima fila in Moto3, 5quest'anno,, eguaglia Alexis Masbou al 23° posto di tutti i tempi in Moto3 . 06:43 3 nov Per Jorge ...

MotoGP – Terminate le Fp3 del Gp della Malesia : Vinales davanti a tutti a Sepang - Rossi più lontano [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp3 del Gp della Malesia: Dovizioso lavora solo sul passo gara, Valentino Rossi cerca il feeling perfetto Sono andate in scena nella notte italiana le Fp3 del Gp della Malesia: sulla pista di Sepang, reduce dalla splendida vittoria in Australia, è stato Maverick Vinales, con la sua M1, il pilota più veloce. Alle spalle dello spagnolo della Yamaha un ottimo Mac Marquez, seguito da Jack Miller e Dani ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2018 : qualifiche in DIRETTA. Valentino Rossi e Dovizioso a caccia della pole position! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia 2018 di MotoGP, penultimo round del Mondiale. Sul circuito di Sepang primo giorno di affinamenti e ricerca di velocità su uno dei tracciati maggiormente graditi dai piloti. Una pista varia, con tratti veloci e lenti, in cui conta sia la guidabilità che l’accelerazione. Aspetti fondamentali per essere veloci sull’asfalto asiatico e centrare gli obiettivi ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...

MotoGP Malesia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Il venerdì a Sepang sorride ad Andrea Dovizioso ed Alex Rins (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8), i più veloci nelle prime due sessioni libere della MotoGP in Malesia, dove domenica si corre la penultima gara della stagione. Il pilota Ducati ha aperto la giornata di prove in 1'59''697. Lo spagnolo della Suzuki ha poi limato questo tempo, scendendo a 1'59»608. Nella FP1 alle spalle di Dovizioso si sono piazzate ...

MotoGP oggi - Qualifiche GP Malesia 2018 : orario d’inizio - programma e come vederle in tv : Dopo il consueto venerdì monopolizzato dalle prime due sessioni prove libere, è ora di passare alle Qualifiche del Gran Premo di Malesia 2018. Le tre classi si sfidano sul filo dei millesimi per conquistare la pole position sulla pista di Sepang. Chi sarà il pilota più veloce? Nella classe più leggera sarà Jorge Martin il grande favorito (con 19 partenze al palo nella sua giovane carriera), ma Marco Bezzecchi non vuole mollare e proverà ad ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di passare alle qualifiche per il Gran Premo di Malesia 2018. Le tre classi iniziano a battagliare sul filo dei millesimi per strappare la pole position sulla pista di Sepang. Chi sarà in grado di spuntarla? In Moto3, come sempre, Jorge Martin sarà il grande favorito dall’alto delle sue 19 partenze al palo nella classe più leggera, ma il nostro Marco Bezzecchi proverà a non essere ...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio della Malesia su Sky Sport MotoGP HD : Durante le gare delle tre categorie, grazie al Match Center dell'App, è possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog l'opportunità di vivere in ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Kevin Richardson - il tifoso senza paura : guarda le prove libere con i leoni : Ma chi ha avuto il coraggio di assistere alle prove libere di Sepang insieme a un branco di felini ? Il suo nome è Kevin Richardson , conosciuto in tutto il mondo come "l'uomo che sussurra ai leoni" .

MotoGP - sorpresa Rins nelle libere in Malesia. Big tutti vicini : quarto Rossi : Un sorprendente Alex Rins fa segnare il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del Gran Premio della Malesia, penultima prova del Mondiale MotoGP. Con l'1.59.608 ottenuto nella sessione ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGP 2018 : “Sono veloce - ottimo inizio” : Valentino Rossi può ritenersi estremamente soddisfatto dopo la giornata di prove libere valida per il GP della Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Sepang. Il Dottore, infatti, ha chiuso la prima sessione al secondo posto appena dietro ad Andrea Dovizioso e poi nel secondo turno si è concentrato sul passo gara che sembra essere estremamente positivo. La Yamaha sembra essere rinata, come testimonia la ...