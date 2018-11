MotoGp | Dovizioso convinto | “sarà una qualifica particolare | dobbiamo essere pronti ad

LIVE MotoGp - GP Malesia 2018 : qualifiche in DIRETTA. Valentino Rossi e Dovizioso a caccia della pole position! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP della Malesia 2018 di MotoGP, penultimo round del Mondiale. Sul circuito di Sepang primo giorno di affinamenti e ricerca di velocità su uno dei tracciati maggiormente graditi dai piloti. Una pista varia, con tratti veloci e lenti, in cui conta sia la guidabilità che l’accelerazione. Aspetti fondamentali per essere veloci sull’asfalto asiatico e centrare gli obiettivi ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Vinales il migliore davanti a Marquez e a Miller - Dovizioso e Valentino Rossi in Q2 gestiscono - Lorenzo non correrà a Sepang : E’ stato Maverick Vinales il migliore delle prove libere 3 e della classifica combinata in MotoGP del GP della Malesia 2018, penultimo round del Mondiale della massima cilindrata. Lo spagnolo della Yamaha, reduce dalla brillante vittoria di Phillip Island (Australia), ha dimostrato di saperci fare anche sull’asfalto malese ottenendo il best time di 1’59″231, distanziando di 26 millesimi la Honda di Marc Marquez e di 144 ...

MotoGp Sepang - Dovizioso : "Più forti dei test". Rossi : "Inizio confortante" : Molto soddisfatti i piloti italiani dopo le Libere del venerdì in Malesia, con Dovizioso 2° di giornata alle spalle di Rins e molto veloce: "Avendo la possibilità di non dover fare il tempo ho provato ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGp 2018 : “Giornata produttiva - ottimo lavoro in vista della gara” : Andrea Dovizioso può ritenersi estremamente soddisfatto delle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha firmato il miglior tempo nella prima sessione e poi nella seconda si è concentrato sul passo gara, non puntando sul time-attack e chiudendo in settima posizione. Il pilota della Ducati, che in questo venerdì ha provato anche soft e media al posteriore, ...

MotoGp - libere Sepang : ok Rins. Bene Dovizioso e Rossi. Lorenzo dà forfeit? : Ducati e Yamaha in evidenza al mattino; Suzuki e Honda che brillano al pomeriggio. La prima giornata di prove sulla pista di Sepang, sede del GP di Malesia, il penultimo stagionale, consegna per ora ...

MotoGp – Dovizioso soddisfatto a Sepang : “è stata una giornata produttiva - ecco perchè sono contento” : Andrea Dovizioso analizza con soddisfazione la sua prima giornata di prove libere sul circuito di Sepang in vista del Gp della Malesia che si disputerà domenica E’ terminata con sensazioni positive la prima giornata di prove libere del Gp della Malesia. Se Jorge Lorenzo ancora cerca di capire se riuscirà a portare a termine il weekend di gara di Sepang in sella alla sua Desmosedici Gp o se dovrà cedere il suo posto a Michele Pirro, ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : prove libere 2. Alex Rins è il più veloce - ma Marquez e Miller sono vicini. Ottimo passo per Rossi e Dovizioso : È di Alex Rins (Suzuki) il miglior tempo nel secondo turno di prove libere del Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP. Sul tracciato di Sepang, lo spagnolo è stato in grado di fermare i cronometri sull’1:59.608 con doppia gomma Soft andando a capitalizzare il time attack finale nel migliore dei modi. Nella giornata di domani, infatti, il rischio pioggia è elevato, per cui mettersi nelle prime 10 posizioni già nella FP2 potrebbe garantire ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Sepang : Dovizioso e Valentino Rossi impressionano - Marquez in difficoltà [FOTO] : I due piloti italiano guidano la classifica della prima sessione di prove libere del Gp della Malesia, staccato Marc Marquez che chiude al decimo posto Comincia benissimo il week-end della Malesia per Andrea Dovizioso, il pilota della Ducati chiude al comando la prima sessione di probe libere del Gp della Malesia, fermando il crono su un ottimo 1:59.697. AFP/LaPresse Un riferimento fatto segnare proprio nel finale della FP1, ovvero nel ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : prove libere 1. Doppietta italiana : Dovizioso precede Valentino Rossi! : Fantastica Doppietta italiana nelle prove libere 1 del GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Sepang. Andrea Dovizioso ha infatti stampato un super 1:59.697 e precede Valentino Rossi di appena sette centesimi (1:59.767). Il forlivese della Ducati sembra trovarsi a suo agio su questo tracciato e mette subito le cose in chiaro in apertura del weekend mentre il Dottore batte un colpo in sella alla sua ...

MotoGp - Dovizioso non si accontenta : “siamo migliorati - ma non basta ancora per lottare per il titolo” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del week-end del Gp della Malesia, soffermandosi anche sul suo prossimo compagno di squadra Il titolo piloti è già assegnato, ma ciò non cancella le emozioni e lo spettacolo del Gp di Sepang. La MotoGp sbarca in Malesia, dove nessuno vorrà accontentarsi, cercando di portare a casa una vittoria che vorrebbe dire molto nella corsa al Mondiale Costruttori. Alessandro La ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho un bel ricordo di Sepang. La Ducati per vincere il Mondiale deve continuare a migliorare” : Giorno di conferenza stampa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso, reduce dal podio di Phillip Island (Australia), ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica e può puntare al bersaglio grosso in questo weekend, tenendo conto dei precedenti che gli sono stati favorevoli: due vittorie nelle ultime due edizioni. La Ducati si esprime alla grande su questo circuito, fatto di grandi ...