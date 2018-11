MotoGp – Clamorosa penalizzazione per Marquez a Sepang | niente pole per lo spagnolo

sportfair

(Di sabato 3 novembre 2018) Marcè stato penalizzato di ben 6 posizioni in griglia di partenza, stangata per loper aver ostacolato Iannone in qualificaposition per Marc. Il pilota, che dopo le qualifiche del Gp di Malesia aveva segnato il tempo più veloce, dovrà accontentarsi della settima casella in griglia di partenza a causa di unainflittagli dalla direzione gara. Il motociclista della Honda è stato arretrato in griglia a causa di una manovra scorretta durante il Q2, in cui ha ostacolato il collega Andrea Iannone., che è stato penalizzato di 6 posizioni in griglia, quindi domani non partirà dalla prima casella, al suo posto ci sarà Johann Zarco, seguito da Valentino Rossi ed Andrea Iannone in prima fila.L'articoloperper lo, Valentino Rossi ...