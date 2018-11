MotoGp – Brutte notizie in casa Reale Avintia | frattura per Jordi Torres dopo la caduta

sportfair

: MOTOGP Brutte, bruttissime notizie per Cal Crutchlow: - MotoriFanpage : MOTOGP Brutte, bruttissime notizie per Cal Crutchlow: -

(Di sabato 3 novembre 2018)al pollice della mano sinistra per: brutta tegola per lanel sabato del Gp della Malesia Bandiera rossa a Sepang: le qualifiche didel Gp della Malesia non sono ancora iniziate a causa delle complicate condizioni del circuito, bagnato dall’incessante pioggia che ha sorpreso i piloti durante la quarta ed ultima sessione di prove libere. Diverse cadute, prima Vinales poi anche Bautista e, hanno dato il primo segnale di una pista in condizioni non ottimali. Se in un primo momento gli scivoloni dei piloti non sono sembrati gravi, dai box dellaarriva una brutta notizia:, sostituto di Rabat, si è rotto il pollice della mano sinistra e, anche se ancora mancano le comunicazioni ufficiali, salterà il Gp della Thailandia. Ancora bisogna capire l’entità della, ma con ogni probabilità si ...