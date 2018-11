Moto2 | pole Marquez Bagnaia davanti a Oliveira e prenota il titolo

Moto2 – Alex Marquez conquista la pole del Gp della Malesia - il match point di Bagnaia parte dalla 2ª fila : Alex Marquez in pole position al Gp della Malesia: Pecco Bagnaia chiude la seconda fila in Sepang Dopo la pole position di Jorge Martin, sono scesi in pista a Sepang i piloti della Moto2 per le qualifiche del Gp della Malesia. Il più veloce è stato il fratello minore del campione del mondo di MotoGp, Alex Marquez, alla sua terza pole stagionale, seguito da un fantastico Luca Marini e dal francese Quartararo. Bisogna andare alla fine della ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati qualifiche. Alex Marquez fa il vuoto e centra la pole su Marini e Quartararo. Bagnaia 6° - Oliveira 7° : Lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) si sveglia dopo diverse settimane di torpore e domina, senza mezzi termini, le qualifiche di Sepang e centra pole position del Gran Premio della Malesia 2018 di Moto2. Il “fratellino” di Marc dopo aver fatto bottino pieno nelle prove libere, stampa ad inizio sessione il tempo di 2:05.629 e nessuno riesce ad avvicinarsi a tale prestazione. Nel finale, addirittura, Marquez finisce a terra in ...

Moto2 - GP Australia 2018 : Mattia Pasini centra la pole position - mentre i favoriti rincorrono : Bagnaia 16° - Oliveira 20° : Mattia Pasini centra una splendida pole position del Gran Premio di Australia 2018 della Moto2 distanziando nettamente tutti i rivali e domando il forte vento che si sta abbattendo sulla pista di Phillip Island. Per il romagnolo margine di sicurezza che gli garantisce di partire davanti a tutti, nonostante una caduta nelle ultime fasi della sessione. L’alfiere del team Kalex Italtrans ha fatto segnare il tempo di 1:33.368 precedendo di 256 ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia centra la sesta pole della stagione davanti a Quartararo e Lecuona. Oliveira solo 9° - Marini 11° : Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato una fantastica pole position (la sesta della stagione) nel Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, è stato rapidissimo sin dal primo giro ed ha collezionato un run di sette-otto giri molto costanti sul piede del 1:50 alto che fa ben sperare anche in ottica gara. Il torinese ha fatto ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : Lorenzo Baldassarri in pole position! Luca Marini terzo davanti a Pasini - Bagnaia sesto : Italia in grande spolvero a Buriram dove si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Motomondiale. Dopo la pole position di Bezzecchi in Moto3 e il secondo posto di Valentino Rossi in MotoGP, Lorenzo Baldassarri fa saltare il banco in Moto2 e domani scatterà davanti a tutti. Il pilota del Team Pons HP40, in sella alla Kalex, ha conquistato la seconda pole position della carriera (prima volta a Jerez) col tempo di ...