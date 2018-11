Moto2 | GP Malesia 2018 | Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni

Moto2 - GP Malesia : Marquez in pole - Bagnaia 6° davanti a Oliveira : La tranquillità è tutto in certi momenti. E Pecco lo dimostra seduto al box, negli ultimi istanti della qualifica di una gara che potrebbe dargli il titolo. Seduto e sorridente, parlotta con Nieto, ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati qualifiche. Alex Marquez fa il vuoto e centra la pole su Marini e Quartararo. Bagnaia 6° - Oliveira 7° : Lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) si sveglia dopo diverse settimane di torpore e domina, senza mezzi termini, le qualifiche di Sepang e centra pole position del Gran Premio della Malesia 2018 di Moto2. Il “fratellino” di Marc dopo aver fatto bottino pieno nelle prove libere, stampa ad inizio sessione il tempo di 2:05.629 e nessuno riesce ad avvicinarsi a tale prestazione. Nel finale, addirittura, Marquez finisce a terra in ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati e classifiche prove libere. Alex Marquez il più veloce - Luca Marini (3°) davanti a Bagnaia (4°) : Lo spagnolo Alex Marquez è stato il migliore nel computo della prima giornata di prove libere del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2018 di Moto2. Il centauro iberico, in sella alla sua KAlex EG 0,0 Marc VDS, ha ottenuto il best time odierno di 2’06″928, issandosi in vetta alla classifica proprio negli ultimi minuti. Una sfida contro il cronometro palpitante che ha visto cambiare più volte il nome del leader, a ...

Moto2 - Manzi : polso fratturato - niente GP di Malesia : Stefano Manzi non prenderà parte al GP di Malesia in programma dal 2 al 4 novembre sul circuito di Sepang. La decisione è stata presa in seguito all'esito della risonanza magnetica alla quale Manzi si ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia sbarca a Sepang per il match point iridato : +36 punti. Questo è il cospicuo margine di vantaggio con il quale Francesco “Pecco” Bagnaia si presenta al via del fine settimana del Gran Premio di Malesia 2018 di Moto2. Il portacolori del team Sky Racing VR46 è consapevole di avere a disposizione un fondamentale match point potendo gestire (come successo in Australia) il suo ampio vantaggio nei confronti di Miguel Oliveira. Mancano solamente due gare alla fine del campionato, per ...

Moto2 – Frattura al polso - Stefano Manzi salta il Gp della Malesia : il sostituto del team Forward : Stefano Manzi costretto a saltare il Gp della Malesia: una Frattura al polso sinistro ferma il giovane della Forward Racing Che sfortuna per Stefano Manzi: il giovane pilota italiano è costretto a saltare il Gp della Malesia a causa di un infortunio. Il riminese della Forward Racing si è sottoposto ad una serie di accertamenti lunedì mattina a Melbourne, dai quali è emersa una Frattura al polso sinistro. Manzi dunque è costretto a saltare ...

Moto2 - Pecco Bagnaia vicino al titolo mondiale : tutte le combinazioni per festeggiare già in Malesia : Sono trentasei i punti di vantaggio di Bagnaia su Oliveira, il pilota dello Sky Racing Team punta a festeggiare già in Malesia alla fine del mondiale di Moto2, Pecco Bagnaia guida la classifica con 36 punti di vantaggio su Miguel Oliveira. Un vantaggio importante su cui però il pilota dello Sky Racing Team non vuole cullarsi, provando a chiudere i conti già in occasione del Gp della Malesia. Il dodicesimo posto di Phillip Island non ha ...