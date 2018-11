Mostra dell' Artigianato | ultimo weekend a Lariofiere

Saluzzo - il mondo pittorico di Bolla e quello letterario di Giovanni Tesio si incontrano nel giorno della chiusura della Mostra : Rituali rimemorati di un mondo piccolo, mondo finito, che tuttavia continua a pulsare e a pretendere un'attenzione che qui si traduce in una scrittura di lingua chiara e minuziosa. Attraverso la ...

Finale : inaugura la Mostra di onny Hermann "Della Fame il Conforto" : Domani sabato 3 novembre alle ore 17.00 presso la Fortezza di Castelfranco si svolgerà l'inaugurazione della mostra Jonny Hermann 'Della Fame il Conforto' , nell'ambito delle manifestazioni a Cento ...

Distrutti i boschi della Val Visdende in Veneto : un drone Mostra la tragedia : ... e tra questi la Val Visdende, uno dei gioielli del Veneto, una valle incantata considerata una delle più belle valli del mondo. Uno dei pochi residenti nella valle, Gerry de Zolt, ha realizzato un ...

Distrutti i boschi della Val Visdende : un drone Mostra la tragedia : ... e tra questi la Val Visdende, uno dei gioielli del Veneto, una valle incantata considerata una delle più belle valli del mondo. Uno dei pochi residenti nella valle, Gerry de Zolt, ha realizzato un ...

Cartoceto Dop - Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva 2018 : Per i più piccoli, laboratori creativi e tanti spettacoli con gli artisti di strada, illusionisti e prestigiatori tra i quali il duo di Mago per Svago, domenica 4 e il magico mondo di Kalù Street ...

Meghan Markle - nuova gaffe della duchessa : la gonna troppo trasparente mette in Mostra la sua biancheria intima : Impegnata assieme al principe Harry nel Royal Tour in Oceania, Meghan Markle sta facendo sfoggio del suo guardaroba. Peccato che tra un cambio d’abito e l’altro, le scappi qualche scivolone. Prima l’etichetta non tagliata via dal vestito e ora questa gonna plissettata blu elettrico dalle trasparenze esagerate. Durante la tappa in nuova Zelanda infatti, la duchessa del Sussex ha incantato il pubblico con un total look in blu ...

Al via la 109° edizione della Mostra dei Cento Pittori di via Margutta : Mercoledì 31 Ottobre prenderà il via la tradizionale Mostra dei Cento Pittori di via Margutta, giunta quest’anno alla sua 109°edizione. Sino a domenica 4 novembre i tanti Pittori, ma anche scultori, esporranno le loro opere nella kermesse d’arte all’aperto più antica e famosa d’Europa. Dalle ore ore 9.00 sino alle 20.00 di tutti i giorni (ingresso libero) i tanti appassionati di arte, non solo italiani, riempiranno come da tradizione ogni angolo ...

Inaugurata la Mostra dell'Artigianato a Lariofiere. Apertura fino al 4 novembre : L'artigianato è l'arte dell'esempio, del saper fare, della cultura, della manualità ha spiegato Elisabetta Maccioni, presidente del comitato della Mostra È la sintesi dell'economia di un sistema che ...

TV - Rainews24 e Rai3 : “#Leonardo500” - uno speciale in occasione dell’apertura della Mostra agli Uffizi : Lunedì 29 ottobre, dalle 24.40 alle 2,35 in diretta su Rainews24 e su Rai3, “#Leonardo500”, uno speciale di Rai Cultura e Rainews24, in occasione dell’apertura della mostra agli Uffizi sul codice Leicester “L’acqua microscopio della natura”, che dà il via alle celebrazioni per il quinto centenario della morte del genio del Rinascimento. Il museo, eccezionalmente, apre le porte di notte alle telecamere della Rai per un suggestivo viaggio alla ...

Milano. In Mostra Paul Klee. Alle origini dell’arte : Sarà presente anche l’opera “Artista nomade-Manifesto” del 1940, mai vista prima in Italia, nella mostra ‘Paul Klee. Alle origini dell’arte’.

Biblioteca di Roma - Pirandello - Sciascia - Levi : le lettere inedite dei grandi scrittori in Mostra : Fino al 2 febbraio presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sarà possibile ammirare una selezione di lettere, per lo più inedite, tra gli editori Laterza e alcuni tra i più importanti scrittori e scrittrici italiane del Novecento, da Luigi Pirandello a Sibilla Aleramo, a Carlo Levi e Leonardo Sciascia.Continua a leggere

Festival della Scienza e i '150 modi di vedere' del Chiossone. La Mostra a Palazzo Ducale : Genova, 24 ottobre 2018 " Nell'ambito del Festival della Scienza " a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre 2018 " l'Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti Onlus festeggia i propri 150 anni ...

RIDE 3 : Il nuovo Trailer ci Mostra l’Editor delle Livree : Milestone è orgogliosa di annunciare il nuovo Trailer “RIDE 3 – Extreme Customization”, che mostra le infinite opportunità di personalizzazione offerte dall’Editor di Livree, un nuovo potente strumento che permette di creare un look unico per la propria moto e sfrecciare in pista con uno stile inconfondibile. RIDE 3: L’editor delle Livree in un Trailer In RIDE 3 la personalizzazione raggiunge un nuovo ...

FABRIZIO CORONA INCONTRA SILVIA PROVVEDI/ Parpiglia Mostra i momenti prima dell'ingresso (Grande Fratello Vip) : Questa sera al Grande Fratello Vip 3 ci sarà l’attesissimo incontro tra FABRIZIO CORONA e l’ex fidanzata SILVIA PROVVEDI: la coppia potrà finalmente rivedersi e confrontarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 21:10:00 GMT)