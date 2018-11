iltempo

: RT @tempoweb: #Monte ha un chiodo fisso e non è Giulia Salemi - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Monte ha un chiodo fisso e non è Giulia Salemi - tempoweb : #Monte ha un chiodo fisso e non è Giulia Salemi - soulonfire0487 : @FrancangelaF @x_No_Way_x Che Monte non sia apprezzato - dal 90% di questo # e non solo dai fan di Elia - è vero er… -

(Di sabato 3 novembre 2018) Francescoha une non è. Venerdì sera, il concorrente del Grande Fratello Vip 3 ha riaperto l'argomento Elia Fongaro: "Non faceva niente per questo l'ho nominato". E ...