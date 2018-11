Mondo del jazz in lutto | è morto Roy Hargrove | aveva 49 anni | arresto cardiaco

Sollevamento Pesi - Mondiali 2018 : Eko Yuli Irawan strepitoso! L’iraniano realizza due record del Mondo nei 61 kg : Eko Yuli Irawan. E’ lui il grande mattatore di giornata nei Mondiali di Sollevamento Pesi in corso ad Ashgabat (Turkmenistan), con l’indonesiano capace di trionfare nella categoria 61 kg, vincendo la gara di strappo con la misura di 143 kg, migliorando i 137 della prima prova e i 141 della seconda, andando così vicinissimo al record del mondo, sfuggito per appena un chilogrammo. Completano il podio i cinesi Fabin Li (142 kg) e Fulin ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : Mykhailo Romanchuk vince e convince nei 1500 sl - Sjoestroem battuta dalla Heemskerk nei 200 sl : La seconda giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo a Pechino (Cina) di Nuoto è andata in archivio. Le attenzioni per il programma agonistico non mancava e i protagonisti non hanno deluso. Partiamo dalla specialità più lunga, i 1500 stile libero maschili. Ebbene, nella prova in cui resistenza e gestione la fanno da padrone, l’ucraino Mykhailo Romanchuk non ha deluso le attese. Nella vasca corta cinese l’ucraino ha fatto ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Alberto Maffei vola in finale nel Big Air a Modena Skipass : Torna la Coppa del Mondo di Snowboard con il secondo appuntamento stagionale per il Big Air dopo l’esordio in Nuova Zelanda in quel di Cardrona. Lo spettacolo è andato in scena in Italia, nello scenario di Modena Skipass. Nella mattinata le qualifiche, in serata invece ci sarà spazio per le finali al maschile e al femminile. Il Bel Paese può esultare con il maggior esponente azzurro nella disciplina. Gran salto per Alberto Maffei: 83,50 ...

Ruba a bordo della sua motocarrozzina per disabili - arrestato l'ex uomo più grasso del Mondo : Di recente Paul soffre di depressione dopo la rottura con la sua fidanzata Rebecca Mountain : per lei, l'ex uomo più grasso del mondo si era trasferito negli Stati Uniti. Morto Christian Daghio, ...

Scandalo esplosivo nel Mondo del Calcio - : Sembrerebbero essere emerse gravi irregolarità legate al mondo del Calcio europeo, in relazione ai finanziamenti per scongiurare la formazione di una Superlega, comprese le mancate penalizzazioni ...

Sci Alpino - Nicol Delago : “Voglio fare un ulteriore step nella velocità. Coppa del Mondo decisiva per i Mondiali” : ESCLUSIVA OA SPORT – Un ottimo finale di stagione, la prima partecipazione alle Olimpiade e tante aspettative per il futuro. Nicol Delago si è raccontata ad OA Sport, tracciando un bilancio sull’anno passato e su quella che verrà, che dovrà vederla protagonista nella sua amata velocità. Estate di grande lavoro, come è andata la preparazione estiva e soprattutto su quali aspetti hai lavorato maggiormente? “La preparazione è ...

Nuova bufera nel Mondo del Calcio - Infantino si difende : “fatti distorti” : “Quattro settimane fa dei giornalisti hanno inviato alla Fifa centinaia di domande, basate su e-mail private, interne e altre informazioni alle quali avevano avuto accesso (illegalmente) terze parti. Nonostante abbiamo risposto, alcuni media hanno deciso di ignorare la maggior parte delle nostre risposte, distorcendo i fatti e la verità, tentando deliberato di screditare la Fifa”. Così la Fifa replica alle accuse di Football ...

Nuova bufera nel Mondo del calcio : rivelazione shock sull’UEFA - due top club nei guai : Nuova bufera nel mondo del calcio: secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato i Psg e Manchester City a evitare le sanzioni per le violazioni del fair play finanziario. Secondo le rivelazioni i due club avrebbero gonfiato le proprie entrate attraverso “contratti fittizi” “sotto copertura dell’Uefa”. Le entrate contestate sono di circa ...

A EcoMondo gli studenti del territorio con il progetto Intrap - p - rendere Green : ... a cura di Asvisi Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, sull'Agenda ONU 2030 e sui 17 obiettivi proposti ai grandi e ai piccoli del mondo. Ad Ecomondo il progetto avrà un suo appuntamento ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : Francesco Bagnaia vince il Mondiale se…Le possibili combinazioni per laurearsi campione del Mondo : Francesco Bagnaia sta vivendo con trepidazione questo penultimo weekend del Mondiale 2018 di Moto2, a Sepang (Malesia). Il pilota piemontese, in sella alla Kalex dello Sky Racing Team VR46, ha diverse chance di laurearsi campione del mondo della categoria in questo appuntamento, godendo di un vantaggio di 36 punti nei confronti del portoghese della KTM Miguel Oliveira. Le qualifiche che si sono disputate quest’oggi hanno visto i due ...

Coppa del Mondo : ottimo inizio azzurro a Calgary - brillano Dotti e Confortola : A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di short track . Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali , due prove dei 500m, 1000m e 1500m, e delle staffette , femminile, maschile e la nuova ...

La «minestra coi sassi» - com’è il piatto più povero del Mondo : In Ungheria, Koleves (La minestra di sassi) è la favola più popolare, nata dalla storia di un bambino poverissimo. A Livorno, dove sono nata e cresciuta, è invece una realtà che soprattutto in tempo di guerra ha sfamato tanta gente ma che nonostante tutto, ha saputo anche diventare un piatto allegro. Inventato quando non c’era cibo per sfamare tutti, il piatto ha il sapore inconfondibile del mare, perché i sassi che stanno da secoli ...

BlizzCon 2018 : Diablo Immortal è il debutto dello storico franchise nel Mondo mobile : Durante la BlizzCon 2018 Blizzard ha annunciato un nuovo titolo dedicato a Diablo, non si tratta (come molti speravano) di un remake dei classici Diablo, bensì di uno spin-off dedicato al mercato mobile. Come riporta Dualshockers, Diablo Immortal (primo titolo della saga ad essere pubblicato su dispositivi mobile) sarà ambientato tra Diablo II e Diablo III ed includerà il supporto multiplayer online fino 6 giocatori. Gli utenti potranno ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : ottimo inizio azzurro a Calgary. Brillano Dotti e Confortola - squalifica e riscatto per Valcepina - staffette in semifinale : A Calgary è cominciata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Una prima giornata dedicata completamente alle batterie delle gare individuali (due prove dei 500m, 1000m e 1500m) e delle staffette (femminile, maschile e la nuova mista). C’era grande attesa in casa Italia per Martina Valcepina, che, vista l’assenza di Arianna Fontana, è diventata la leader della squadra azzurra e anche la principale carta da medaglia. La ...