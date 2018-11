Minacce social a Ilaria Cucchi e al marito Fabio Anselmo

La denuncia di Fedez : “Ho ricevuto Minacce di morte e c’è chi ha contattato gli assistenti sociali per togliermi il figlio” : Dopo la contestata festa di compleanno in un supermercato di Milano, in cui gli invitati – e il festeggiato – giocavano col cibo e se lo lanciavano, Fedez è tornato sull’argomento con un video pubblicato sui social. Il rapper ha denunciato ciò che gli è successo dopo le polemiche, cioè “minacce di morte” e persone che “hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi il figlio”. Poi Fedez, oltre a ...

Caso Cucchi - Ilaria : Minacce su social - ho paura ma nessuno fa niente : 'Auguri morte da simpatizzanti Lega e sedicenti poliziotti e cc' scrive la sorella di Stefano su Facebook - "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili ...

Milano - l'artista rappresenta Salvini nei panni di un gerarca fascista : Minacce sui social - lei denuncia : Nuova azione di Cristina Donati Meyer intitolata 'Una pisciata vi seppellirà'. Distrutto il manifesto che aveva appeso sui Navigli

Minacce al procuratore Patronaggio : i deliri sui social e i silenzi di Conte e Di Maio : Sono passati tre giorni dalla diffusione della notizia, una notizia che pare non aver fatto molto rumore, nonostante racchiuda in sè un gesto di estrema gravità. Un procuratore della Repubblica, Luigi Patronaggio, è stato minacciato di morte dopo aver avviato un'indagine a carico del ministro Matteo Salvini. Alcuni esponenti, politici e non, hanno ritenuto doveroso esprimere la propria vicinanza al magistrato, mentre altri, tra cui il premier ...

Ancora vergogna social : Minacce di morte ai figli di Bonucci : Bonucci ha replicato duramente: ' Un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è quello di questa gente, della violenza fatta di gesti, parole e ...

Selvaggia Lucarelli contro Fedez per il massacro degli haters sui social : “Denuncio due ragazze per Minacce di morte” : Ancora un'invettiva di Selvaggia Lucarelli contro Fedez, stavolta fuor di ironia e per affrontare un tema serio, quello dell'odio che scorre a fiumi sul web. L'editorialista del Fatto Quotidiano mostra a tutti sulla sua pagina Facebook l'invasione di commenti sprezzanti, violenti e volgari che ha subito dopo un pezzo sulle nozze della coppia: "Un consistente numero di ragazzi e ragazze (soprattutto ragazze sui 18/30 anni) è venuto qui ad ...

Vaccini - l'Ordine dei medici col virologo Burioni : "Sui social Minacce incontrollabili" : Il presidente: "Episodi di crescente gravità e violenza". E l'esperto torna all'attacco dei "no-vax"

“Se vuoi l’inferno sarò Satana”. Francesco Schiattarelli - le Minacce social prima dell’omicidio di Ciccio Augieri. Convalidato l’arresto : una testimone lo incastra : Francesco Schiattarelli, diciannove anni. È lui l’assassino di Ciccio Augieri (23), morto una settimana fa a Diamante, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta del Sud l’omicida si trovava in vacanza con la famiglia nella località marittima: la sera è uscito con gli amici, poi il tragico epilogo. Secondo quanto emerso dalle indagini, alla base della rissa che è costata la morte al giovane cosentino, ci ...