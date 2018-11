Minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera anonima | “Hai ucciso Torino” 

Chiara Appendino - Minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino . Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino . “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...

Asia Bibi non può lasciare il Pakistan. Minacce di morte all'avvocato - : Rinviato il rilascio della donna assolta dopo essere stata condannata a morte per blasfemia. E' l'esito del negoziato raggiunto dal governo con gli islamisti radicali, che la vorrebbero impiccata. Il ...

Fedez dopo la festa : ‘Ho ricevuto Minacce di morte - vogliono togliermi mio figlio’ : Non è un buon periodo per Fedez. I social che a lungo ha utilizzato per accrescere la sua popolarità gli si stano ritorcendo contro, in particolare dopo la tanto discussa festa al supermercato. In una serie di stories il rapper spiega che cosa sia successo a lui e alla moglie Chiara Ferragni negli ultimi giorni: “In questa settimana ho ricevuto minacce di morte, persone che hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi mio figlio, ...