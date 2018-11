Minacce di morte al sindaco Appendino

Chiara Appendino - Minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...

Asia Bibi non può lasciare il Pakistan. Minacce di morte all'avvocato - : Rinviato il rilascio della donna assolta dopo essere stata condannata a morte per blasfemia. E' l'esito del negoziato raggiunto dal governo con gli islamisti radicali, che la vorrebbero impiccata. Il ...

Fedez dopo la festa : ‘Ho ricevuto Minacce di morte - vogliono togliermi mio figlio’ : Non è un buon periodo per Fedez. I social che a lungo ha utilizzato per accrescere la sua popolarità gli si stano ritorcendo contro, in particolare dopo la tanto discussa festa al supermercato. In una serie di stories il rapper spiega che cosa sia successo a lui e alla moglie Chiara Ferragni negli ultimi giorni: “In questa settimana ho ricevuto minacce di morte, persone che hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi mio figlio, ...

Fedez denuncia - Minacce di morte dal web : Poi ieri sera una storia su Instagram in cui l'artista raccontava lo spreco nel mondo della tv, facendo tra l'altro l'esempio in diretta di una esibizione con cocomeri a Tu si que vales e una prova ...

Fedez denuncia - Minacce di morte dal web : ROMA, 28 OTT - minacce di morte, telefonate moleste, persino la richiesta di verifica di un'ispezione dei servizi sociali per la condotta genitoriale nei confronti del piccolo Leone: Fedez è alle ...

Fedez denuncia - Minacce di morte dal web : Poi ieri sera una storia su Instagram in cui l'artista raccontava lo spreco nel mondo della tv, facendo tra l'altro l'esempio in diretta di una esibizione con cocomeri a Tu si que vales e una prova ...

Festa al supermercato - Fedez : ''Ho ricevuto Minacce di morte'' : Dopo le polemiche per la Festa di compleanno in un supermercato, Fedez ha spiegato di essere stato minacciato di morte sui social. Il rapper, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha spiegato: ''...

Fedez sbotta e attacca il Gf Vip : “Ho ricevuto Minacce di morte” : Il rapper, duramente attaccato dopo la festa di compleanno organizzata al Carrefour City Life di Milano, sbotta in un video...

La denuncia di Fedez : “Ho ricevuto Minacce di morte e c’è chi ha contattato gli assistenti sociali per togliermi il figlio” : Dopo la contestata festa di compleanno in un supermercato di Milano, in cui gli invitati – e il festeggiato – giocavano col cibo e se lo lanciavano, Fedez è tornato sull’argomento con un video pubblicato sui social. Il rapper ha denunciato ciò che gli è successo dopo le polemiche, cioè “minacce di morte” e persone che “hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi il figlio”. Poi Fedez, oltre a ...

Caso Cucchi - Salvini : “Minacce di morte alla sorella Ilaria? I leghisti non sono violenti” : Il ministro Matteo Salvini ha risposto alle accuse lanciate da Ilaria Cucchi, che ha ricevuto minacce e insulti sui social network: "I leghisti non minacciano e non sono violenti. Nessuna tolleranza per chi insulta e augura la morte, invito Ilaria Cucchi e i suoi familiari non solo a denunciare, ma a venirmi a trovare al Ministero".Continua a leggere

Stefano Cucchi - Ilaria denuncia : “Insulti - Minacce e auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega” : L’onda lunga delle dichiarazioni di Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel processo per la morte di Stefano Cucchi che ha accusato due collehi del pestaggio, non si ferma e continua a generare reazioni e polemiche. “Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri. ...

Minacce di morte sui social a Ilaria Cucchi. "Spero ti facciano fare la stessa fine di tuo fratello" : "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, Minacce ed auguri di morte da profili di simpatizzanti della Lega, che è partito di governo, e da (mi auguro) sedicenti appartenenti a polizia e carabinieri. Confesso che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio (Anselmo, il legale della famiglia Cucchi - ndr) poiché nessuno persegue queste persone ma pare ci si debba preoccupare solo di Casamassima, Rosati e Tedesco. ...

Ilaria Cucchi denuncia : “Ricevo Minacce di morte e insulti - ho paura” : Ilaria Cucchi, dopo la confessione di uno dei carabinieri che ha ammesso il pestaggio del fratello Stefano, denuncia di aver ricevuto minacce di morte: "Stiamo ricevendo una serie impressionante di insulti, minacce ed auguri di morte. Confesso che ho paura, per me, per la mia famiglia e per Fabio”.Continua a leggere

ILARIA CUCCHI - Minacce DI MORTE E INSULTI SU FACEBOOK/ Ultime notizie : “Ho paura - non so cosa pensare” : ILARIA CUCCHI attacca il Generale Nistri: "sproloquio sui testimoni che parlarono su MORTE Stefano". Ultime notizie, le reazioni all'invettiva contro l'Arma: "sospesi" 3 agenti coinvolti(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:11:00 GMT)