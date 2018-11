Minacce di morte al sindaco Appendino | “Hai ucciso Torino | adesso devi morire”

Minacce di morte al sindaco Appendino : Torino, 3 nov. -, Adnkronos, - Una pesante lettera anonima di Minacce è stata ricevuta questa mattina dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha già sporto querela. A rendere noto l'accaduto è ...

Minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera anonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

Minacce di morte alla sindaca Appendino : "Cagna - avete ucciso Torino. Ora muori" : Una pesante lettera anonima di Minacce è stata ricevuta questa mattina dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino. La sindaca del capoluogo piemontese ha già sporto querela e sui social ha denunciato il fatto. "Questa è la lettera anonima che ho ricevuto questa mattina e per la quale ho appena sporto querela - scrive sul suo profilo Facebook Chiara Appendino -. Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto ma una cosa è certa: ...

Lettera con Minacce di morte a Chiara Appendino. "Hai ucciso la città" : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ricevuto una Lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata". A denunciare la Lettera anonima, sui social, è la stessa prima cittadina. "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto - commenta - ma una cosa è certa: continuerò a svolgere ...

Lettera con Minacce di morte alla sindaca di Torino Appendino : “Tu e la tua setta di pazzoidi e di falliti 5 Stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire, sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia, dormi molto preoccupata”. E’ uno stralcio della Lettera anonima ricevuta dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha sporto querela alle forze dell'ordine. "Magari si tratta semplicemente di uno scherzo di cattivo gusto - ha spiegato la sindaca su Facebook, dove ha pubblicato la ...

Chiara Appendino - Minacce di morte in una lettera alla sindaca di Torino : “Ma io continuerò a svolgere tutto con serenità” : “Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino. Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata“. E’ il testo di una lettera di minacce recapitata alla sindaca di Torino Chiara Appendino. “Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto, ma una cosa è certa: continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta”. La lettera è scritta ...

Minacce di morte al sindaco Appendino : Una pesante lettera anonima di Minacce è stata ricevuta questa mattina dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino , che ha già sporto querela. A rendere noto l'accaduto è la stessa prima cittadina su ...

Asia Bibi non può lasciare il Pakistan. Minacce di morte all'avvocato - : Rinviato il rilascio della donna assolta dopo essere stata condannata a morte per blasfemia. E' l'esito del negoziato raggiunto dal governo con gli islamisti radicali, che la vorrebbero impiccata. Il ...

Fedez dopo la festa : ‘Ho ricevuto Minacce di morte - vogliono togliermi mio figlio’ : Non è un buon periodo per Fedez. I social che a lungo ha utilizzato per accrescere la sua popolarità gli si stano ritorcendo contro, in particolare dopo la tanto discussa festa al supermercato. In una serie di stories il rapper spiega che cosa sia successo a lui e alla moglie Chiara Ferragni negli ultimi giorni: “In questa settimana ho ricevuto minacce di morte, persone che hanno contattato gli assistenti sociali per togliermi mio figlio, ...

Fedez denuncia - Minacce di morte dal web : Poi ieri sera una storia su Instagram in cui l'artista raccontava lo spreco nel mondo della tv, facendo tra l'altro l'esempio in diretta di una esibizione con cocomeri a Tu si que vales e una prova ...

Fedez denuncia - Minacce di morte dal web : ROMA, 28 OTT - minacce di morte, telefonate moleste, persino la richiesta di verifica di un'ispezione dei servizi sociali per la condotta genitoriale nei confronti del piccolo Leone: Fedez è alle ...

Fedez denuncia - Minacce di morte dal web : Poi ieri sera una storia su Instagram in cui l'artista raccontava lo spreco nel mondo della tv, facendo tra l'altro l'esempio in diretta di una esibizione con cocomeri a Tu si que vales e una prova ...

Festa al supermercato - Fedez : ''Ho ricevuto Minacce di morte'' : Dopo le polemiche per la Festa di compleanno in un supermercato, Fedez ha spiegato di essere stato minacciato di morte sui social. Il rapper, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha spiegato: ''...

Fedez sbotta e attacca il Gf Vip : “Ho ricevuto Minacce di morte” : Il rapper, duramente attaccato dopo la festa di compleanno organizzata al Carrefour City Life di Milano, sbotta in un video...