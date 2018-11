Milano | molesta studentessa in treno Arrestato 21enne egiziano | nuovo caso di violenza

Milano - EGIZIANO MOLESTA STUDENTESSA IN TRENO : ARRESTATO/ Ultime notizie : vittima aiutata da un passeggero - IlSussidiario.net : MILANO , tentata violenza sessuale in TRENO : STUDENTESSA aggredita e MOLESTA ta da un EGIZIANO . ARRESTATO dopo una fuga, vittima soccorsa da passeggero .

Milano - egiziano si masturba e molesta una studentessa sul treno. Aggredita e sbattuta fra i sedili : L'ennesimo caso di molestie sessuali in treno. È il 31 ottobre, una studentessa universitaria di 21 anni è a bordo del treno partito da Albairate diretto a Milano . Dovrebbe essere un normale mercoledì pomeriggio e invece... si è trasformato in un incubo. La ragazza ha raccontato ai carabinieri di aver preso il convoglio per raggiungere Milano , erano le 17, ma immediatamente si è accorta di essere nel vagone da sola insieme a un egiziano .Pochi ...

Molesta 16enne in strada : lei si difende a colpi di cartella - arrestato/ Milano - 51enne ecuadoriano in manette : Molesta 16enne in strada: lei riesce a difendersi colpendolo con la cartella. Un uomo 51enne ecuadoriano è stato arrestato per violenza sessuale, vittima sotto choc.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:39:00 GMT)