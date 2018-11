Milano | dopo multa insultò disabile | Procura chiede l' archiviazione

Milano - scarcerato grazie a una lettera aperta dopo 13 anni : Era una condanna definitiva in un caso di violenza su minore. I giudici e le parole del compagno suicida

Borsa Milano cede dopo Istat su 10.4Pil : 10.48 Piazza Affari vira in negativo, dopo le stime Istat sul Pil del terzo trimestre rimasto invariato. dopo un avvio di seduta a +0,35, l'indice Ftse Mib cede lo 0,9%. In rialzo anche lo spread tra Btp/Bund, il differenziale torna a 300 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,38%.

Matteo Salvini dopo 25 anni lascia il consiglio comunale di Milano : Il leader della Lega e ministro dell’Interno ha presentato lunedì mattina le dimissioni dalla carica. Era stato eletto per la prima volta nel 1993. Rieletto a giugno 2016, aveva partecipato a 29 sedute su 160

Spread in discesa dopo S&P. Milano a +2% in apertura trascinata dai titoli bancari : Borsa in positivo, Spread in ribasso. La settimana dei mercati inizia con il segno più e un sospiro di sollievo dopo la decisione di venerdì di Standard & Poor’s di non abbassare il rating dell’Italia. Pur di fronte a un outlook negativo i titoli, soprattutto quelli bancari, hanno di che sorridere. A un’ora dall’apertura, il listino di Milano segna un +2% mentre il differenziale con i titoli tedeschi, che la scorsa ...

Milano - minorenni denunciano due casi di stupro : “Erano immigrati”. Ma crollano dopo mesi d’indagini : “Tutto inventato” : Due distinti casi di stupro: le vittime minorenni, gli autori degli “uomini di colore”. Ma le ragazze avevano inventato tutto, in un caso per il timore di essere rimasta incinta e nell’altro per il rischio di aver contratto malattie. E ora dovranno rispondere entrambe di simulazione di reato, mentre le inchieste per le due violenze sessuali inesistenti sono state archiviate. È quanto ha accertato la procura di Milano negli ...

Borsa - Milano -1 - 69% - dopo bocciatura Ue già perso oltre il 2 - 5% : Roma, 24 ott., askanews, - Wall Street vacilla, zavorrata da pesanti ribassi di tutti i giganti tecnologici, e si tira subito dietro mezza Europa dove svaniscono i tentativi di rimbalzo. Milano si ...

Dopo Verona e Roma - la mozione antiabortista arriva anche a Milano : A presentarla il consigliere comunale di Forza Italia ed ex direttore del settimanale ciellino 'Tempi' Luigi Amicone. Nel...

Unipol - l’inchiesta sull’ipotesi che il valore della compagnia fu gonfiato per le nozze con FonSai torna a Milano 4 anni dopo : Unipol da Milano a Torino. E ritorno. La procura generale della Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti dell’inchiesta sul presunto aggiotaggio informativo commesso dai vertici di UnipolSai debbano passare dalla procura torinese a quella milanese. La decisione è stata depositata martedì 23 ottobre dal sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani in seguito a un’istanza presentata dall’avvocato Ermenegildo Costabile, che assiste ...

Manovra : Milano amplia perdite dopo bocciatura - spread torna a 310 punti : Immediata reazione dei mercati finanziari dopo la bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. La Borsa di Milano incrementa le perdite. L'indice Ftse Mib scivola a -1,14%. Male le banche: Bper Banca, -...

Pedopornografia - 15 denunce e 200 segnalati : perquisizioni a Milano e Bergamo : Milano, 23 ottobre 2018 - La Procura Distrettuale di Catania ha coordinato una vasta operazione contro la Pedopornografia on-line condotta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni etnea,...

Milano : Arpa - valori diossina in calo dopo incendio in Bovisasca : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Si torna "rapidamente alla normalità nell'area dell’incendio di via Chiasserini a Milano, in zona Bovisasca, dove il 14 ottobre è scoppiato l’incendio alla Ipb, spento completamente nella giornata di ieri". Lo rende noto l'Arpa Lombardia. "dopo un temporaneo innalzament

Milano - valori diossina alterati dopo incendio rifiuti/ Arpa - Regione tranquillizza : “allarme cessato” : incendio Milano, allarme diossina. Ultime notizie, l’Arpa rassicura ma le scuole “limitano” i bambini non portandoli a giocare all'aperto. Ecco cosa sta succedendo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:26:00 GMT)

Milano - "valori diossina alterati dopo incendio" : Una "parziale alterazione della qualità dell'aria" dopo l' incendio scoppiato a Milano in via Chiasserini lo scorso 14 ottobre. E' quanto emerge dai dati dell'Arpa, diffusi dopo le analisi sui valori ...