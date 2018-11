Milan | Gattuso richiama Montolivo | era fuori da maggio scorso

Milan - anche Calhanoglu dà forfait : adesso sono guai per Gattuso : Gennaro Gattuso ed il suo Milan dovranno fare a meno anche di Calhanoglu nella trasferta di Udine ricca di assenze di spessore Il Milan di Gennaro Gattuso, dovrà fare a meno anche di Calhanoglu nella trasferta di Udine. L’infermeria rossonera è pienissima, con Calabria, Bonaventura, Biglia, Caldara ed ora anche Calhanoglu che non saranno disponibili per l’incontro con l’Udinese. L’assenza de turco apre una grande ...

Milan - infortunio Biglia : i dettagli dell’accaduto e le soluzioni per mister Gattuso : L’infortunio di Biglia sta creando non pochi problemi a Gennaro Gattuso, alla ricerca della giusta amalgama per il centrocampo del Milan “Ha avuto una ricaduta su una vecchia cicatrice del polpaccio, sarà lunga”. Rino Gattuso è stato chiaro, l’infortunio di Biglia non è affatto lieve. Averlo visto in stampelle durante Milan-Genoa è stato uno shock per i tifosi rossoneri dopo la bella prova contro la Sampdoria, adesso però i ...

Milan - Bakayoko 'bocciato' ma in crescita. E Gattuso lo esalta : stata una notte davvero strana per Tiemoué Bakayoko, quella di Halloween. Leggendo solo il voto in pagella sulla Gazzetta dello Sport, un 5, con la poco ambita palma del peggiore del Milan,, verrebbe da pensare a una prestazione fortemente negativa. Un po' com'era accaduto fin qui, insomma, con l'eccezione del match in casa ...

Milan - dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia : dopo la vittoria di ieri sera contro il Genoa, Gattuso è al lavoro per la prossima sfida contro l’Udinese di domenica sera. Il tecnico rossonero spera di recuperare Bonaventura, non ci sarà invece Biglia, come ha detto lo stesso tecnico dopo la gara contro il Genoa. L’altra certezza è l’assenza di Caldara e probabilmente di […] L'articolo Milan, dopo Caldara Gattuso perde anche Biglia proviene da Serie A News Calcio - ...

Post partita Milan-Genoa - siparietto tra Gattuso e Kessie : 'Sei una capra' - VIDEO - : Nel Post partita di Sky Sport condotto da Cattaneo, De Grandis e Ambrosini, proprio quest'ultimo ha interrogato il suo ex compagno nonché attuale allenatore del Milan sulla posizione del ...

Milan - siparietto Gattuso-Kessié : 'Franck è una capra perché...'. VIDEO : Un simpatico siparietto a testimoniare l'umore alto del Milan che, con la vittoria di ieri sul Genoa nel recupero della prima giornata, ora si trova in al quarto posto a quota 18. Nel post partita di ...

Il Milan sorride per classifica e Suso. Ma gli infortuni preoccupano Gattuso : Una vittoria al 91' si porta dietro l'entusiasmo e i punti, ma forse non basta a cacciare i fantasmi. Il Milan batte il Genoa e raggiunge la Lazio al quarto posto: è in piena zona Champions, obiettivo ...

VIDEO/ Milan-Genoa - 2-1 - : highlights e gol. Gattuso : il 4posto? Step importante ma... - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Milan-Genoa , risultato finale 2-1, : gli highlights e i gol del recupero della 1giornata di Serie A. Romagnoli regala i tre punti a Gattuso.

Milan - una rinascita totale : ora Gattuso sente la fiducia : Milan- Successo per 2-1 nei confronti del Genoa, e Milan pronto a rilanciare la sua forte candidatura per un posto in Champions League. Rossoneri testardi, cinici e spietati. Un Milan che rilancia il suo percorso di crescita sotto la guida di Gattuso, il quale ora sente la fiducia dei tifosi e di tutto l’ambiente. Perchè […] L'articolo Milan, una rinascita totale: ora Gattuso sente la fiducia proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Milan. Gattuso si gode il secondo successo consecutivo : Gattuso si gode il secondo successo consecutivo che rilancia il Milan in piena corsa per la zona Champions. Il gol

Milan - Gattuso : "Il quarto posto è il primo step - ma c'è da lavorare" : Torna il sorriso in casa Milan, con i rossoneri che si godono il secondo successo consecutivo che li rilancia in piena corsa per la zona Champions. Il gol allo scadere di Romagnoli decide il recupero ...

Milan - contro il Genoa tre punti che salvano Gattuso : 2-1 - Romagnoli segna anche a Donnarumma : Alessio Romagnoli nel bene e nel male. Il Milan piega il Genoa 2-1 nel recupero della prima giornata di campionato, la gara non venne giocata dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, grazie ad un ...

Milan - Gattuso : 'Ora restiamo al 4° posto. Complimenti a Donnarumma' : ... per come avevamo preparato le due partite e per le defezioni che ci sono state, è stata una buona prestazione anche si poteva far meglio" ha detto l'allenatore intervistato da Sky Sport. Con questo ...

Milan - Gattuso tiene alta la tensione : “Potevamo fare meglio - adesso dobbiamo giocare da squadra” : Il Milan ha vinto allo scadere portandosi in zona Champions League, ma Gennaro Gattuso non riesce a gioire pienamente. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico rossonero ha dato vita a un siparietto con Kessiè, in ascolto, apostrofandolo: “Kessiè è una capra perchè doveva stare in mezzo al campo anche nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci ha messo una pezza”. Poi ha proseguito: “Bisogna lavorare bene in fase ...