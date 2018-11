Migranti : Sala - rispondere a chi ha paura - sinistra non gridi a fascisti (2) : (AdnKronos) - E se da una parte Sala riconosce che "Salvini sa parlare a chi cerca sicurezza. È micidiale: è bravo in questo - dice - c' è poco da fare", non ci sta alle critiche sulle periferie abbandonate: "non è vero che a Milano siamo forti solo in centro. Il mio gradimento è al 60%". Certamente