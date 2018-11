Migranti caricati sui furgoni e rispediti in Slovenia

'L'Italia riporta i Migranti nei balcani - caricati a forza'. La polizia smentisce : 'Rispettiamo gli accordi con la Slovenia' : Il racconto del 21enne - Dentro, nel furgone della polizia di Stato, era buio pesto - " C'era un forte odore di sangue , qualcuno vomitava e quando abbiamo capito che stavano per riportare indietro ...

"LItalia riporta i Migranti nei balcani - caricati a forza nei furgoni" : "A Trieste ci hanno illuso sulla richiesta d'asilo e ci hanno rimandati in Slovenia, poi le autorità croate ci hanno picchiato e lasciato nei boschi al confine con la Bosnia". A raccontare la vicenda, ...

Migranti arrivati in Italia - caricati nei furgoni e trasportati a forza in Slovenia : Lo racconta lo scoop della Stampa. Succede in Friuli Venezia Giulia, a Valico Fernetti, con la complicità della polizia locale ma anche di quella slovena - Come la polizia francese a Claviere e ...

“Caricati a forza nei furgoni”. Così la polizia italiana riporta i Migranti nei Balcani : Il racconto di due pakistani: «A Trieste ci hanno illuso sulla richiesta d’asilo ma ci hanno rimandati in Slovenia». Poi una nuova odissea fino alla Bosnia. «Le autorità croate ci hanno picchiato e lasciato nei boschi al confine»--Dentro, nel furgone della polizia di Stato, era buio pesto. «Si respirava a malapena da una piccola ventola piazzata in alto. Non c’erano finestre. Alcuni di noi vomitavano, e poi c’era odore di sangue. Perché quando ...

Migranti scaricati - Salvini invita Castaner. E al confine vanno avanti i pattugliamenti : Il nuovo ministro degli Interni francese, Christophe Castaner, in un'intervista con JDD, ha annunciato che 'prossimamente' vorrà discutere con gli 'omologhi europei, compreso il signor Salvini' della ...

Migranti scaricati al confine - scontro Italia-Francia. Salvini : da oggi polizia italiana presidierà la frontiera : Prosegue lo scontro tra Italia e Francia sul tema Migranti e Salvini annuncia un presidio permanente della polizia italiana al confine. La tensione è salita dopo il caso di due persone di...

Migranti "scaricati" al confine - scontro Salvini-Francia : Il ministro dell'Interno contro la Prefettura delle Hautes-Alpes: "I francesi ci hanno scritto solo dopo aver lasciato gli...

Salvini : “Altri Migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio” : Salvini: “Altri migranti scaricati, i rapporti con la Francia sono a grave rischio” “I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dopo aver visto un video girato venerdì mattina a Claviere, il comune piemontese in cui già il 12 ottobre la gendarmeria francese aveva scaricato alcuni migranti da un furgone. ...

Claviere - Salvini “Il video dei Migranti scaricati dalla Francia”/ Ultime notizie - la replica “Tutto regolare” : migranti, gendarmeria francese ne scarica altri in Italia. video di Claviere postato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini “Atto ostile”. La replica di Parigi "Casi isolati"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:31:00 GMT)

'Migranti scaricati al confine' - la Francia smentisce Salvini : normale respingimento : La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri dal ministro dell'Interno sui migranti ...

«Migranti scaricati al confine» - la Francia smentisce Salvini : normale respingimento : La Francia smentisce Salvini e nega l'esistenza di un nuovo caso di migranti portati dentro i confini italiani da agenti d'Oltralpe. Il video postato ieri da ministro dell'Interno...

Salvini : "Altri Migranti scaricati a Claviere - rapporti con la Francia a grave rischio" : Il vicepremier ha visionato un nuovo video girato a Claviere, dove la gendarmeria francese aveva già scaricato alcuni migranti da un furgone: "Atto ostile"

Salvini : «Altri Migranti scaricati dai francesi al confine - è un atto ostile» Video : A rispondere a Salvini erano state fonti dell'Eliseo, insistendo sulla versione dell'errore e denunciando una 'strumentalizzazione politica individuale' da parte del ministro italiano. 'C'è stata - ...

Salvini : Migranti 'scaricati' a Claviere : 21.02 "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da dove vengono? Perché non siamo stati avvertiti?". Lo denuncia il ministro Salvini che in un video su Facebook mostra un'auto con lampeggianti da cui scendono 3 presunti migranti, avviati verso l'Italia, Poi riparte immediatamente. "Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti ...