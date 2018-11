Meteo Veneto e Friuli Venezia Giulia | caldo shock dopo la tempesta | temperature senza

Maltempo - diga ricoperta di alberi in Veneto. Allarme Meteo in Sicilia : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Allerta Meteo Veneto : fino a domani stato di preallarme per pioggia : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato le seguenti fasi operative per ciascuna tipologia di criticità e zona di Allertamento. Si segnala, inoltre, che ...

MALTEMPO VENETO : ALLERTA Meteo ROSSA SU BELLUNO/ Ultime notizie "Bollite l'acqua" - danni e devastazione - IlSussidiario.net : ALLERTA METEO ROSSA in VENETO, MALTEMPO in tutto il Nord Italia: disagi e smottamenti a BELLUNO. Ultime notizie, danni per nubifragi e terreni a rischio

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Venerdì 2 Novembre : allarme Rosso in Veneto - arancione a Roma - Napoli - Palermo e Perugia : Allerta Meteo – La profonda saccatura di origine atlantica, presente sulla penisola iberica, sta convogliando sul nostro Paese intense correnti caldo-umide ed instabili che, nelle prossime ore, determineranno il persistere di condizioni di spiccata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Veneto : stato di allarme per il maltempo - criticità “rossa” e “arancione” : E’ ancora stato di allarme in Veneto per il maltempo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto da diramato un nuovo bollettino che prolunga lo stato di allarme (‘arancione’ per la rete idraulica principale e ‘rosso’ per la rete idraulica secondaria) sino alle ore 14 di venerdì 2 novembre per le province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, relativamente ai bacini dell’Alto Piave, del Piave pedemontano, dell’Alto ...

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerte Meteo dal Veneto alla Sicilia : Ancora morti per Maltempo. Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta, nella Valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Meteo - allerte dal Veneto alla Sicilia. Previsioni : maltempo non stop : Piogge incessanti sull'Italia. Come da Previsioni Meteo , un'intensa perturbazione insiste sul Paese da Nord a Sud e promette di restare a lungo. La tregua al maltempo è durata dunque solo poche ore. ...

Allerta Meteo Rossa su parte del Veneto – 1 Novembre 2018 : Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso per la giornata di domani 1 Novembre 2018 una Allerta Meteo Rossa sui bacini montani e pedemontani del Veneto. Bollettino di Criticità Regione Veneto Rischio Idrogeologico ed Idraulico – Vedi Settori di: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone Allerta Arancione sui restanti settori. Allerta Meteo Arancione anche sulla ...

Allerta Meteo Veneto - nuova perturbazione : è allarme rosso : Una nuova perturbazione, dopo quella catastrofica del 27,28 e 29 ottobre, è in arrivo sul Veneto. Non sarà devastante come la precedente, ma preoccupa, al punto che il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha prolungato fino alle ore 14 del 2 novembre l’allarme rosso per criticità idraulica sulla rete secondaria e criticità geologica sui Bacini Alto Piave, Piave-Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; e ...

Allerta Meteo Veneto : giovedì nuove perturbazioni : Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto oggi pomeriggio ha emesso un nuovo avviso sui possibili effetti di una perturbazione che giovedì dovrebbe interessare anche il bacino idrografico Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, di cui fa parte Vicenza. Il peggioramento Meteorologico potrebbe dare luogo, secondo tale avviso, a criticità alla rete idraulica principale e secondaria e a criticità di tipo geologico, considerati lo ...

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta Meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere

Maltempo killer - 9 morti in meno di 24 ore. Allerta Meteo in Lazio - Campania - Liguria - Veneto : Il Maltempo ha fatto nove morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'Allerta meteo in Italia. L'Allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Allerta Meteo Nord Est : temporali e nubifragi in arrivo su Veneto e Friuli : Allerta meteo - Vasto sistema temporalesco con valori a fondoscala pronto a colpire Veneto e Friuli. Allerta meteo - L'intensa fase di maltempo annunciata in questi giorni sta raggiungendo l'apice...

Allerta Meteo : chiusa Autostrada del Brennero - allerta in Veneto e Liguria Scuole chiuse lunedì in molte città : Piogge e temporali su buona parte del Paese, accompagnate da grandinate e fulmini. E lunedì scuole chiuse nel bellunese e in altre aree della Penisola. E all’Elba crolla il pontile di Vigneria, simbolo dei minatori