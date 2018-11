Meteo : Lombardia - schiarite tra sabato e domenica poi pioggia (2) : (AdnKronos) - Dal pomeriggio e specie in serata nuovo aumento della nuvolosità a partire da sud fino a cielo molto nuvoloso ovunque in tarda serata. Precipitazioni sono previste nella notte e fino al primo mattino possibili isolate e molto deboli su Prealpi e Appennino, in giornata generalmente asse

Previsioni Meteo Lombardia : schiarite tra sabato e domenica - poi arriva la pioggia : “Ancora per alcuni giorni la regione sarà interessata da un flusso umido meridionale che apporterà molte nubi e nuove precipitazioni in particolar modo a partire dalla serata di domenica. Tra la serata di sabato e la giornata di domenica relativa pausa asciutta con possibili anche schiarite. Temperature superiori alla media del periodo in particolar modo domenica“: solo le Previsioni Meteo del consueto bollettino di Arpa ...

Previsioni Meteo Lombardia : pioggia fino a martedì : “Correnti in quota umide meridionali insisteranno ancora per alcuni giorni sulla regione. Pertanto il tempo rimarrà prevalentemente instabile, con molte nubi e precipitazioni che a più riprese interesseranno la regione fino a martedì prossimo. Un intervallo di tempo più asciutto sembra possibile nella giornata di domenica. Temperature generalmente superiori alle medie del periodo“: queste le Previsioni Meteo di Arpa ...

Meteo : in Lombardia precipitazioni fino a martedì : Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Correnti in quota umide meridionali insisteranno ancora per alcuni giorni sulla Lombardia, con la conseguenza che il tempo rimarrà prevalentemente instabile, con molte nubi e precipitazioni che a più riprese interesseranno la regione fino a martedì prossimo. Secondo le p

Maltempo Lombardia : a Milano terminata l’allerta Meteo fiumi : “Domani sono previste piogge deboli e molto sparse e le condizioni meteo generali sono in fase di miglioramento, quindi questa sera, se tutto permane così il Centro operativo di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti la sua attività” di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha comunicato l’assessore all’Ambiente di Palazzo Marino, Marco Granelli, parlando della fine dell’allerta meteo ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità gialla - Seveso e Lambro osservati speciali : In previsione del Maltempo nell’area di Milano (codice giallo, secondo l’avviso di criticità emesso dalla Regione Lombardia), il Comune di Milano conferma l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso la centrale operativa della Protezione civile di via Drago, già Allertato dalle ore 12.00 dello scorso sabato 27 ottobre. Prosegue dunque il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro già disposto sabato e sono ...

Allerta Meteo Lombardia : revocato il codice rosso - criticità arancione : La sala operativa della Protezione civile ha revocato il codice rosso per rischio idraulico e idrogeologico in Lombardia, declassandolo in arancione. Lo comunica l’assessore regionale al Territorio, Pietro Foroni, in una nota di aggiornamento sul Maltempo in cui chiede al ministro dell’Ambiente Sergio Costa di sbloccare i fondi del programma ‘Italia Sicura’. “Con il presidente Fontana stiamo monitorando, minuto per ...

Meteo : in Lombardia tempo in miglioramento ma permane instabilità : Una vasta area perturbata occupa gran parte dell’Europa e tutto il Mediterraneo Centro Occidentale. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, sulla Lombardia il tempo è in miglioramento dopo le forti piogge delle scorse ore. Il flusso dei venti, tuttavia, rimarrà umido e instabile dai quadranti meridionali, con nuove occasioni per precipitazioni nei prossimi giorni. Le temperature risultano in linea con le medie del periodo, ...

Meteo : in Lombardia tempo in miglioramento ma permane instabilità : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Una vasta area perturbata occupa gran parte dell'Europa e tutto il Mediterraneo Centro Occidentale. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, sulla Lombardia il tempo è in miglioramento dopo le forti piogge delle scorse ore. Il flusso dei venti, tuttavia, r

Allerta Meteo Lombardia : codice rosso su gran parte della regione : codice rosso per le forti piogge su gran parte della Lombardia. La sala operativa della Protezione civile della regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, ha confermato la situazione di Allerta da ‘codice rosso’ per rischio idrogeolico o idraulico su laghi e Prealpi delle province di Varese, Como e Lecco), per le Orobie bergamasche, per la Valcamonica, per ...

Meteo : in Lombardia tempo perturbato tutta la settimana : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Una vasta area depressionaria interessa il continente europeo per tutta la settimana determinando sulla Lombardia tempo a tratti perturbato. In particolare, secondo le previsioni di Arpa regionale, lunedì piogge diffuse, localmente anche abbondanti con vento forte orien

Allerta Meteo Lombardia : codice rosso sulle Prealpi dalla mezzanotte per rischio idrogeologico : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso una comunicazione di elevata criticità (codice rosso) per rischio idrogeologico sulle zone omogenee sulle zone IM-04 (laghi e Prealpi varesine, provincia di Varese), IM-05 (laghi e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-06 (Orobie bergamasche, provincia di ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “arancione” a Milano - sotto osservazione Lambro e Seveso [GALLERY] : 1/34 Stefano Porta/LaPresse ...

Meteo : Lombardia - pioggia fino a lunedì - temperature stabili : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Tra oggi e lunedì sera un ampio sistema perturbato interessa il centro-nord dell'Italia. In Lombardia sono attese precipitazioni abbondanti sui rilievi alpini e prealpini, mentre sulla Pianura le precipitazioni presentano un carattere più sparso ed intermittente, in int