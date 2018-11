: Allerta rossa sul #Veneto, frana nel bellunese, paesi isolati. #Zaia: siamo in ginocchio #Belluno #Maltempo #FOTO… - Agenzia_Ansa : Allerta rossa sul #Veneto, frana nel bellunese, paesi isolati. #Zaia: siamo in ginocchio #Belluno #Maltempo #FOTO… - Corriere : Maltempo in Veneto: diga piena di alberi. Allerta a Belluno: ‘Fate bollire acqua’ - Comune_Cagliari : Meteo. Si modifica in Arancione l'Allerta per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu… -

E' ancora maltempo. La depressione sul Mediterraneo continua a far confluire correnti umide e instabili sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioniavverse: da stasera, venti forti da sud, con raffiche di burrasca sulla Sicilia, in estensione, domani a Calabria, Basilicata e Puglia, specie settori ionici e coste di Lazio e Campania. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, valutata per domanisu Veneto,Friuli Venezia Giulia,Emilia Romagna Calabria, Sicilia e parte della Sardegna.(Di sabato 3 novembre 2018)