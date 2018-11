Messico | agguato in un' agenzia funebre

Messico - agguato agenzia funebre : 4 morti : 6.02 Quattro persone sono state uccise a seguito di un agguato in una agenzia funebre nello Stato di Guerrero, in Messico. Lo hanno fatto sapere le autorità messicane. Il fatto è avvenuto nella città di Iguala. Uomini armati hanno preso d'assalto l'agenzia, dove le 4 vittime si erano recate per identificare un parente assassinato. L'assalto sarebbe collegato a un triplice omicidio avvenuto il giorno precedente.