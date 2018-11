Mercedes CLA Shooting Brake - Avvistata la nuova generazione

Nuova Mercedes Classe C - evoluzione della specie : Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Squadra che vince non si cambia, recita l’adagio. E infatti, quando si parla della Nuova Mercedes Classe C, campione di vendite del costruttore tedesco con i suoi modelli berlina, station wagon, coupé e cabriolet, più che di cambiamento si deve parlare di ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Mercedes in vetta con 55 punti di vantaggio sulla Ferrari dopo il GP del Messico : Mancano due gare al termine e la Ferrari con 55 punti di ritardo dalla Mercedes ancora ci spera anche se è davvero difficile. Le Frecce d’Argento hanno anche questo titolo in mano dopo il trionfo nella graduatoria riservata ai piloti di Lewis Hamilton. In Brasile ed Abu Dhabi vedremo come andrà a finire. Classifica Mondiale costruttori 2018 1 Mercedes 585 2 Ferrari 530 3 RED BULL RACING TAG HEUER 362 4 RENAULT 114 5 HAAS Ferrari 84 6 ...

Formula 1 Messico - la classifica : Hamilton campione del mondo ma prestazione anonima della Mercedes [FOTO] : 1/16 LaPresse ...

Mercedes a Padova : dalla HyPer A-Class alla Classe A : Ad Auto e Moto d’Epoca, il presente e il futuro di Mercedes-Benz continuano a parlare coerentemente con il passato, affidando ad affascinanti concept car il compito di anticipare soluzioni adottate diversi anni dopo dalla produzione di serie. In occasione del Salone di Padova, con la HyPer A-Class, alla fine degli anni 90, Mercedes-Benz offre una […] L'articolo Mercedes a Padova: dalla HyPer A-Class alla Classe A sembra essere il ...

Mercedes Classe C : i segreti del successo del modello più apprezzato della Casa di Stoccarda [FOTO] : La Classe C è il modello Mercedes di maggior successo: nel 2017 sono stati oltre 415.000 gli esemplari venduti tra berline e station wagon Forte di numerose modifiche, la Mercedes Classe C affronta il suo quinto anno di produzione confermandosi la serie Mercedes di maggior successo. A livello estetico i punti di forza della rielaborazione sono rappresentati dal frontale e dal design di fari e luci posteriori mentre, la tecnologia a bordo, ...

KITT vs MBUX : ovvero Mercedes Classe A contro Supercar - le auto intelligenti : Oggi la guida autonoma è sinonimo di elettrico, se pensiamo ai recenti concept proposti da più o meno tutte le case automobilistiche. Due innovazioni destinate a migliorare la nostra vita e il nostro ambiente, due innovazioni che sembrano andare di pari passo in un vero rapporto simbiotico. Un futuro che sembra così vicino, ma che in realtà è ancora ben distante. Negli anni ottanta, però, la trazione elettrica era l’ultimo dei pensieri negli ...

Mercedes-Benz Classe S - Nel 2020 con guida autonoma di Livello 3 : Come da tradizione, fatta eccezione per l'Mbux della nuova Classe A, sarà la Classe S a introdurre nuove tecnologie all'interno della gamma della Mercedes-Benz. Attesa per il 2020, la nuova generazione dell'ammiraglia porterà al debutto svariate dotazioni totalmente inedite per la Stella, tra le quali spiccherà un sistema di guida autonoma di Livello 3, già disponibile, ma non abilitato, su altre concorrenti come l'Audi A8.Si parte dall'alto, ma ...

Nuova Mercedes Classe G : anteprima italiana a 4x4Fest : Al 4x4Fest di Carrara, principale appuntamento italiano dedicato al mondo off-road in programma dal 12 al 14 ottobre, anteprima italiana di Nuova Classe G, sogno di ogni appassionato di off-road, ospite d’onore del Club Mercedes G Italia, nello stand di Desartica Adventures. Rinnovata sia nel design che nella meccanica, la Nuova G porta la Nuova […] L'articolo Nuova Mercedes Classe G: anteprima italiana a 4x4Fest sembra essere il primo su ...

La nuova Mercedes Classe G al 4x4Fest di Carrara : Dal 12 al 14 ottobre torna il 4x4Fest di Carrara, immancabile appuntamento per gli amanti della guida in fuoristrada e dell’outdoor. Attesa protagonista della diciottesima edizione, la nuova Classe G che per la sua anteprima italiana è l’ospite d’onore del Mercedes G Club Italia, nell’area espositiva di Desartica Adventures Anche quest’anno il 4x4Fest di Carrara, il principale appuntamento italiano dedicato al mondo off-road, dedica agli ...

F1 - GP Giappone 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Uno-due Mercedes ed Hamilton il più veloce. Raikkonen quarto davanti a Vettel : Stessa storia, stesso mare nelle prove libere 1 del GP del Giappone 2018, diciassettesima prova del Mondiale di Formula Uno. La Mercedes continua a dominare e lo fa fin da questo turno impressionando per velocità e compattezza. Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior crono di 1’28″691 (con gomme soft) a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29″137), sempre con le mescole a banda gialla, e la Red Bull di Daniel ...

Mercedes Classe B e Mercedes-AMG A 35 - la famiglia delle compatte di espande : Un tipo di carrozzeria quasi estinto dal fenomeno sport utility. La fortuna della Classe B? Essersi messa sulle spalle la clientela orfana della vecchia Classe A che, prima di diventare una hatchback ...