Melania Trump | la spesa folle in un hotel de Il Cairo | è polemica

Melania Trump : 95mila dollari per 6 ore nell’hotel del Cairo : Day 6: Ritorno negli USADay 5: Tra le piramidi d'EgittoDay 4: Ricordi dal KenyaDay 4: Safari a NairobiDAY 4: L'arrivo in KenyaDAY 3: L'arrivo in MalawiDay 2: Con i capi tribù di Cape Coast, GhanaDay 2: Cape Coast Castle, GhanaDay 1: L'arrivo in GhanaLa partenzaPrenotando una camera all’hotel InterContinental Semiramis del Cairo su Booking proprio ora, sabato mattina del 3 novembre 2018, per la sera del 23 novembre 2018 (quindi anche un ...

95mila dollari in 6 ore : la misteriosa e folle spesa di Melania Trump in un hotel de Il Cairo : Ben 95mila dollari spesi in sole 6 ore per un soggiorno in un hotel del Cairo: ecco il folle conto che Melania Trump ha presentato alla Casa Bianca all'indomani di un viaggio in Egitto, dove si trovava per impegni diplomatici. Dopo aver incontrato il presidente Abdel-Fattah el-Sissi, la first si sarebbe concessa qualche ora di relax, soggiornando nel lussuoso Semiramis Intercontinental Cairo.Secondo quanto svelato dal sito web Usa Quartz, che ha ...

95mila dollari in 6 ore. Il (folle) conto di Melania Trump in un hotel de Il Cairo : 95mila dollari spesi in sole 6 ore per soggiornare in un hotel de Il Cairo. Si tratta del conto, decisamente folle, che Melania Trump ha presentato alla Casa Bianca dopo un viaggio in Egitto. La First Lady si trova nel Paese per l’ennesimo viaggio diplomatico in compagnia del marito. Dopo aver incontrato il presidente Abdel-Fattah el-Sissi, l’ex modella si è concessa un po’ di relax, soggiornando nel lussuoso Semiramis ...

Donald e Melania Trump - festa grande alla Casa Bianca per Halloween : guardali mano nella mano tra zucche - bambini - dolcetti e scherzetti : Donald e Melania Trump non possono sottrarsi alla tradizionale festa di Halloween alla Casa Bianca. Tutta agghindata come se fosse in un mondo di mostri, il presidente arriva con la First Lady mano nella mano a consegnare i dolcetti ai bambini travestiti. Tra zucche e musiche suonate dall'orchestra - - VIDEO 1 - VIDEO 2 Melania Trump, ...

Fumo in cabina - scatta l'allarme sull'aereo di Melania Trump - : La first lady era in volo dal Maryland verso Philadelphia. I passeggeri sono stati costretti a coprirsi la bocca con dei fazzoletti umidi. La causa dell'incidente sarebbe un guasto meccanico a uno dei ...

Fumo in cabina : aereo Melania Trump costretto a rientro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fumo in cabina : aereo di Melania Trump costretto al rientro : Paura sull’aereo che stava portando Melania Trump a Filadelfia dove la first lady avrebbe dovuto visitare un ospedale. Improvvisamente si è sviluppato del Fumo in cabina che ha costretto i presenti a coprirsi la bocca con fazzoletti umidi per poter respirare. Il velivolo è quindi stato costretto a tornare alla base di Andrew, in Maryland, da dove era da poco decollato. La first lady starebbe bene. L'articolo Fumo in cabina: aereo di ...

Fumo in cabina - l'aereo su cui viaggiava Melania Trump costretto al rientro : Paura sull'aereo che stava portando Melania Trump a Filadelfia dove la first lady avrebbe dovuto visitare un ospedale. Improvvisamente si è sviluppato del Fumo in cabina che ha costretto i presenti a coprirsi la bocca con fazzoletti umidi per poter respirare.Il velivolo è quindi stato costretto a tornare alla base di Andrew, in Maryland, da dove era da poco decollato. La first lady starebbe bene.

Usa - fumo nell'aereo di Melania Trump : costretta a atterraggio d'emergenza : Melania Trump è stata costretta ad un atterraggio di emergenza. Il tutto a causa della presenza di fumo nell'aereo che la stava trasportando. La first Lady, secondo quanto emerso in questi minuti, è atterrata alla base militare di Andrews, nel Maryland. Il comandande dell'aereo avrebbe optato per l'atterraggio di emergenza dopo aver visto fumo a bordo e aver avvertito odore di bruciato. Il tutto, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe dovuto a ...

Fumo a bordo - l’aereo con Melania Trump costretto all’atterraggio : Il velivolo è atterrato alla base militare di Andrews; l’inconveniente dovuto con ogni probabilità a un guasto meccanico

Melania Trump nuda nello Studio Ovale : il video del rapper T.I. fa infuriare la first lady : Melania Trump che si spoglia nello Studio Ovale. Questa l'ultima provocazione del rapper T.I., che sta facendo discutere internet, ma che ha soprattutto scatenato le ire della first lady a stelle e strisce. Una sosia dell'ex modella slovena, ora moglie del presidente americano, compare in un video di poco meno di un minuto con cui l'artista lancia il suo nuovo disco.Le immagini mostrano il tycoon salire a bordo del Marine One, l'elicottero ...

Melania nuda alla Casa Bianca : il video del rapper fa infuriare Trump : Kanye è invece Kanye West, il rapper che ha incontrato il presidente Usa alla Casa Bianca la scorsa settimana e che è uno dei pochi personaggi del mondo della musica a sostenere apertamente il leader ...

Melania Trump nuda nello Studio Ovale : polemiche per il video del rapper T.I. con la sosia della first lady : A pochi giorni dall’incontro di Kayne West con il presidente Trump nello Studio Ovale, con tanto di elogi reciproci, abbracci e cappellino da sostenitore, un altro rapper americano, T.I. lancia il nuovo album con un video di tutt’altro tenore, definito dalla Casa Bianca “disgustoso”. Nella clip diffusa sui social e realizzata con un sapiente montaggio, si vede il presidente Trump lasciare con l’elicottero la Casa ...

E Donald Trump lascia (di nuovo) Melania sotto la pioggia : Melania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaMelania e Donald Trump sul prato della Casa BiancaOops!… I Did It Again. A farlo dire a Britney Spears potrebbe suonare così. Donald Trump c’è cascato di nuovo, mentre lasciava la Casa Bianca al fianco di Melania: il presidente si è ...