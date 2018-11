Maurizio Costanzo elogia Barbara D' Urso | «Merita il successo | ma molti sono invidiosi»

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : "Dell euro amore chi si fida più?" : La vita di Asia Argento è ancora sconvolta dall'uragano Jimmy Bennet. L'attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ...

Maurizio Costanzo Show - Romina Pover parla della figlia scomparsa : “Ylenia è viva fino a prova contraria” : Ospite al Maurizio Costanzo Show assieme ad Al Bano, Romina Power è tornata a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia. A tirare fuori il discorso è stato Maurizio Costanzo, che ha detto a Romina di ammirare molto la passione con cui continua ad aspettare e a sperare nel ritorno della figlia maggiore, sparita nel nulla nel 1993. Nonostante Al Bano si sia ormai rassegnato alla morte presunta di Ylenia, Romina Power non ha infatti mai smesso ...

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : "Dell’amore chi si fida più?" : La vita di Asia Argento è ancora sconvolta dall"uragano Jimmy Bennet. L"attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un"accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ovviamente ancora non del tutto formalizzare, ma la gogna mediatica continua senza sosta.Intervenuta mercoledì al Maurizio Costanzo Show, Asia Argento ha snocciolato tutta la sua vita e tutta la sua carriera durante una lunga e accorata intervista. ...

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : "Dell'amore chi si fida più?" : La vita di Asia Argento è ancora sconvolta dall'uragano Jimmy Bennet. L'attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ...

Barbara D'Urso - l'incoronazione definitiva di Maurizio Costanzo : 'Vi spiego io perché fa ascolti' : Maurizio Costanzo non fa segreto della sua stima per la collega Barbara D'Urso, usando per lei parole di grande apprezzamento nella rubrica sul settimanale Nuovo. Il veterano della televisione ...

Romina Power su Ylenia al Maurizio Costanzo Show : "Fino a prova contraria è viva" : Nella prima puntata del nuovo ciclo del Maurizio Costanzo Show, lo storico talk Show dell'omonimo giornalista risorto in diverse forme negli ultimi anni tra Rete 4 e Canale 5, era ospite anche la mitica coppia formata da Al Bano Carrisi e Romina Power, da pochi anni tornati insieme anche se solo artisticamente.Uno degli argomenti toccati nel corso della serata ha riguardato la scomparsa di Ylenia, avuta da Al Bano nel 1970 e scomparsa nel ...

Romina Power sulla figlia Ylenia al Maurizio Costanzo Show : «È viva - fino a prova contraria...» : E ieri all'affermazione di Maurizio Costanzo , avrebbe risposto così: ' fino a prova contraria lei è viva, come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si ...

X Factor - Maurizio Costanzo stronca i giudici : “Bocciati” : A poche ore dal nuovo appuntamento di X-Factor arriva una sonora – e quanto mai autorevole – bocciatura per il programma di Sky: Maurizio Costanzo non sta apprezzando questa edizione. Del resto, il noto giornalista e opinionista ha già più volte la sua posizione sul caso Asia Argento e, proprio nelle ultime ore, l’ex giudice del talent-show – silurata per il caso molestie e le polemiche che ne sono seguite – è stata ...

Maurizio Costanzo giudica male X Factor 12 : X Factor 2018: Maurizio Costanzo dice la sua Stasera andrà in onda su Sky 1 la seconda puntata del popolare talent show X Factor. Un’edizione questa, inutile negarlo, pregna di polemiche e colpi di scena. Difatti il programma, poco prima di iniziare, è stato investito da una vera e propria bufera mediatica in quanto la sua giurata Asia Argento è stata accusata di molestie dall’attore americano John Bennett. Per tale ragione la ...

Maurizio Costanzo boccia X Factor e i suoi giurati : le polemiche fanno male : Maurizio Costanzo giudica negativamente la giuria di X Factor sostenendo che le polemiche che hanno travolto il programma rischiano di oscurare il talento dei concorrenti Maurizio Costanzo boccia i giudici di X Factor. È infatti decisamente negativo il giudizio del giornalista e conduttore sulla giuria della nuova edizione del talent musicale. Sulla rubrica televisiva che tiene su […] L'articolo Maurizio Costanzo boccia X Factor e i suoi ...

Asia Argento verso «Amici» (passando da Maurizio Costanzo) : Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del ...

Ylenia Carrisi - parla Romina Power. L’intervista al Maurizio Costanzo Show : Al Bano e Romina Power ancora insieme ospiti del Maurizio Costanzo Show seduti vicini su un unico divano dove tra sorrisi e battuti si sono punzecchiati. La coppia che ha fatto innamorare gli italiani dopo tanti anni si ritrovano ancora insieme ed emozionano parlando anche della loro figlia scomparsa, Ylenia Carrisi. L’intervista è iniziata con Maurizio Costanzo che ha tentato di saperne di più sulla loro situazione sentimentale, ma i due, ...

Maurizio Costanzo show - Asia e Dario Argento per la prima volta insieme dopo le polemiche : Asia e Dario Argento alla loro prima uscita pubblica dopo le polemiche, le accuse, il vortice mediatico. L'attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il regista ...

Maurizio Costanzo show - Asia e Dario Argento per la prima volta insieme dopo le polemiche : Asia e Dario Argento alla loro prima uscita pubblica dopo le polemiche, le accuse, il vortice mediatico. L'attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il regista ...