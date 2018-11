Maria De Filippi piange a Tu Si Que Vales | Marco e la poesia alla madre

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia senza mutande fa arrabbiare Maria De Filippi : Dopo il caso di Sara Affi Fella e l’abbandono di Mara Fasone, a tener banco a Uomini e Donne è la vicenda di Giulia Cavaglia. La corteggiatrice prima ha mentito ai tronisti Lorenzo e Luigi sul suo ex fidanzato, poi ha fatto arrabbiare Maria De Filippi per uno scatto che la immortala in trasmissione senza mutande. La foto, che la De Filippi non ha mostrato (ma che è visibile sulla pagina Instagram “Celebritalia”), la ritrae seduta con le ...

Giulia smutandata a "Uomini e Donne" - Maria De Filippi non perdona : Stagione complicata per tronisti e corteggiatori di 'Uomini e Donne'. Dopo il Sara Affi Fella-gate e l'abbandono di Mara Fasone, fidanzata a lucina rossa spenta e fidanzata a lucina rossa accesa, ecco ...

Giulia smutandata a 'Uomini e Donne' - Maria De Filippi non perdona : Stagione complicata per tronisti e corteggiatori di 'Uomini e Donne'. Dopo il Sara Affi Fella-gate e l'abbandono di Mara Fasone, fidanzata a lucina rossa spenta e fidanzata a lucina rossa accesa, ecco ...

Amici - l'idraulico di Canale 5 riparte dal programma di Maria De Filippi : ai casting si è presentato lui : La scuola di Amici riaprirà i battenti a breve e nel frattempo su Real Time vanno in onda le prime puntate di Amici casting. Tra la moltitudine di ballerini e cantanti oggi, venerdì 2 novembre, si è ...

Uomini e Donne - anticipazioni : il passato hot di Giulia Cavaglia. Maria De Filippi censura la foto incriminata : Non è semplice la situazione negli studi di Uomini e Donne per Giulia Cavaglia . Dopo aver mentito ai due tronisti sulla sua fine della sua passata storia, si aggiunge ora un nuovo dettaglio che ...

Marco Carta racconta cosa ha detto Maria De Filippi riguardo al suo coming out e i motivi che l’hanno spinto ad aprirsi. Leggi l’intervista : La domenica Marco Carta ha fatto coming out e oggi in un’intervista rilasciata ad Alessio Poeta su Gay.it ha rivelato i motivi che l’hanno spinto ad aprirsi. “Non potevo più accettare di non essere sincero,... L'articolo Marco Carta racconta cosa ha detto Maria De Filippi riguardo al suo coming out e i motivi che l’hanno spinto ad aprirsi. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici di Maria De Filippi - Sebastian Melo sarà uno spogliarellista nel “Magic Mike” di Channing Tatum a Londra : Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi al palcoscenico di Londra. Sebastian Melo Taveira, la promettente rivelazione del talent di Mediaset, è entrato a far parte del cast di Magic Mike, lo spettacolo teatrale basato sul film del 2012 incentrato sul mondo dello spogliarello maschile e diretto dallo stesso protagonista della pellicola, Channing Tatum. Il ballerino, arrivato in finale nel 2017 e sconfitto all’ultimo da Andreas Muller, ...

Marco Carta dopo il coming out : “Maria De Filippi mi ha supportato” : coming out di Marco Carta: il retroscena su Maria De Filippi Marco Carta è finalmente un uomo libero di amare senza più nascondersi. Il cantante sardo ha raccontato per la prima volta di essere omosessuale a Domenica Live di Barbara D’Urso. Emozione, tanta emozione, nel vedere un ragazzo tremare, e con gli occhi lucidi raccontare quello che è la normalità. Ha avuto il coraggio, ha trovato la forza di uscire allo scoperto, si è ripetuto più ...

Uomini e Donne - anticipazioni : Maria DE FILIPPI “rimprovera” LORENZO RICCARDI : Martedì 30 ottobre 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti LORENZO RICCARDI e Luigi Mastroianni. Scopriamo insieme quali sono le ultime novità che hanno coinvolto i due ragazzi. LORENZO è uscito in esterna con Giulia Cavaglià e la new entry Claudia. L’ex corteggiatore di Sara Affi Fella ha inoltre passato del tempo con un’altra ragazza, indecisa sul fatto di corteggiarlo o meno ...

Uomini e Donne anticipazioni trono Over : scontro tra Tina e Gemma separate da Maria De Filippi… : Uomini e Donne, le anticipazioni del trono Over della registrazione del 31 ottobre 2018 Nuova puntata del trono Over, nuovo scontro tra Tina e Gemma. Le anticipazioni di Uomini e Donne ci preparano a... L'articolo Uomini e Donne anticipazioni trono Over: scontro tra Tina e Gemma separate da Maria De Filippi… proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - perché Maria De Filippi non va in onda oggi 1 novembre : cosa c'è al suo posto : I telespettatori di Uomini e donne di Maria De Filippi dovranno aspettare prima di vedere che cosa è successo al Trono Classico. Le vicende nelle esterne tra Teresa, Lorenzo e Luigi saranno trasmesse ...

Uomini e Donne non va in onda : quando torna Maria De Filippi : Maria De Filippi in pausa con Uomini e Donne: ecco quando tornerà in tv Lunga pausa per Uomini e Donne. In occasione della festa di Tutti i Santi il programma condotto da Maria De Filippi si interromperà per tornare in onda lunedì 5 novembre. Un lungo ponte per Uomini e Donne che ha chiuso la settimana ieri con il Trono Over e nuovi colpi di scena. Ieri il segmento senior della trasmissione ha visto la fine della frequentazione tra Cristina e ...

Uomini e Donne - il trono classico si sdoppia : la nuova veste del programma di Maria De Filippi : Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. La conduttrice Maria De Filippi ha presentato i nuovi tronisti del programma: stiamo parlando di Andrea Cerioli, ex concorrente del Grande Fratello e già tronista del programma, e Ivan Gonzalez, single nella prima edizione di Temptation Island Vip ed ex tronista della versione spagnola del programma. La De Filippi ha scelto di puntare sui personaggi di ...

Asia Argento dopo l'addio a XFactor verso il serale di Amici : «Trattativa con Maria De Filippi» : Da ' XFactor ' Asia Argento potrebbe approdare al serale di ' Amici '. Asia, come riportato da Leggo.it, ha abbandonato la poltrona di giudice del talent di casa Sky a fianco di Fedez, Mara Maionchi e ...