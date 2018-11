Mantova | si intesta 49 auto usate per commettere reati | denunciato

liberoquotidiano

: Si intesta 49 auto e le cede ai rom per commettere reati - gazzettamantova : Si intesta 49 auto e le cede ai rom per commettere reati -

(Di sabato 3 novembre 2018) Milano, 9 nov. (AdnKronos) - Si èto in pochi mesi la proprietà di 49 veicoli, la maggior parte dei quali ceduti in utilizzo a soggetti di etnia rom che li usavano in alcuni casi per. Un 41enne ferrarese è statodai carabinieri di Quistello, in provincia di