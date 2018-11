Manovra del popolo | ogni euro in deficit porta solo 35 centesimi al Pil

Manovra - l’agenzia di rating Dbrs : “Aumento del deficit non preoccupa. Ma è improbabile un impatto forte sul pil” : L’agenzia di rating Dbrs non è “eccessivamente preoccupata per il previsto deterioramento del deficit” nei conti pubblici italiani, “a condizione che i fondamentali economici non peggiorino”. Ma “le ipotesi di crescita economica contenute nella Manovra appaiono ottimistiche” ed è “improbabile” che le misure contenute nella Manovra “sotto forma di maggiori investimenti infrastrutturali e ...

Manovra - terre al popolo : perché il progetto del governo rischia di fare flop : La Manovra prevede l’assegnazione di terreni di proprietà dello Stato ai nuclei familiari che mettano al mondo un terzo figlio. Ci sono però almeno due problemi: economico (pochi margini all’agricoltore) e di disponibilità. Non si sa a quanto ammontino gli ettari coinvolti. Il plafond dovrebbe essere costituito dal 50% di superfici del Demanio e dal 50% da disponibilità di comuni e regioni. Ma i terreni del Demanio ...

Manovra fiscale - il prezzo delle sigarette aumenta di 10 centesimi : In media aumenterà di 10 centesimi il prezzo di un pacchetto di sigarette. Emerge dalla versione della Manovra economica varata dal governo e ora all’esame delle Camere. Come si legge nella relazione tecnica che accompagna il documento, “l’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo”. Nel complesso sono previsti ...

Manovra : i numeri della relazione tecnica : Un focus sugli effetti finanziari della legge di Bilancio che sarà discussa la prossima settimana alla Camera -

Manovra/ L'escamotage del Governo per evitare il giudizio dell'Ue - e dei cittadini - - IlSussidiario.net : La MANOVRA 2019 arriva in Parlamento. Non ne fanno parte reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. Una mossa per evitare il giudizio dell'Ue

La 'Manovra del popolo' punto per punto : Il fondo è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e ha una dotazione di 190 milioni di euro per il 2019, 450 milioni dal 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche ...

Bonus e rincari - tutti i micro-interventi della Manovra : L'aumento dell'imposta sulla produzione e sui consumi di tabacchi lavorati potrebbe avere un effetto di incremento di 10...

Manovra - rischi rincaro delle sigarette e aumento delle tasse locali : sigarette più care e rischio aumento per addizionali locali e Imu sulle seconde case. Sono alcuni effetti della legge di Bilancio, depositata alla Camera dove inizierà il suo iter la prossima settimana. Una Manovra che, come ogni anno, da un lato offre molti bonus e dall’altro `nasconde´ qualche sorpresa `amara´. Tra le conferme, la stretta su banc...

Il monito del Quirinale sulla Manovra : Dialogare con l'Europa, e salvaguardare stabilità e risparmi degli italiani. È l'invito rivolto al governo dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella lettera di accompagnamento all'autorizzazione ...

Rincari sulle sigarette - assunzioni agevolate e tanto altro : gli interventi minori della Manovra : Vediamo, adesso, in breve quali sono gli altri punti della Manovra economia , cercando di spiegarci in termini non troppo complicati. Aumento della tassazione delle sigarette : accise che faranno ...

L'ultima della Manovra : le assunzioni agevolate ai laureati con 110 e lode : Nella legge di Bilancio presente un bonus occupazionale per le giovani eccellenze, vale a dire i laureati con 110 e lode, non fuori corso, esclusi coloro che hanno conseguito il titolo di studio nelle università telematiche. La disposizione prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione per i ...

Hanno svuotato la Manovra del popolo ma hanno sfondato l'Italia : Verrebbe spontaneo dire che sia impossibile invertire il senso di marcia della crescita economica e dell'occupazione di un paese in soli quattro mesi. Ma la crescita non si è fermata solo per ...