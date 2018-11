Manita dell' Inter al Genoa | è la settima vittoria consecutiva

Bolsonaro presidente - un passo avanti verso l’estinzione dell’umanità : Jair Bolsonaro, recentemente eletto alla presidenza del Brasile, non è solo un militare fascista che ha espresso il suo apprezzamento per Hitler, la tortura e i golpisti brasiliani degli anni Sessanta e Settanta, criticandoli anzi per non aver assassinato un numero sufficiente di persone. Non è solo un disgustoso omofobo e un cultore dello stupro come forma di rapporto tra i sessi. Non è solo un razzista che ritiene che i neri, gli indigeni e i ...

Nave Mediterranea - l'impresa dell'umanità costa 700 mila euro : Verso quota 700 mila euro, col ...

Mensa ai bimbi migranti - il dem Guerini 'Non cancellate l umanità della mia Lodi' : 'Non cambiate pelle a una città che è sempre stata accogliente e solidale'. Lorenzo Guerini , del Pd, presidente del comitato parlamentare che controlla i servizi segreti, il Copasir,, è stato per ...

Calabria - Oliverio : “E’ importante candinare il Parco della Sila come Patrimonio dell’Umanità” : “E’ iniziata questa mattina da Lorica, con un incontro presso la sede del Parco Nazionale della Sila, la visita sul campo dell’esperto dell’Iucn, l’Unione mondiale per la conservazione della natura, Pierre Gallad, per la candidatura del Parco a Patrimonio dell’Umanita’ Unesco. Un’altra tappa decisiva nel percorso verso l’ambizioso riconoscimento mondiale”. Lo riferisce un comunicato ...

Indagine su Traini - 'il peggiore di tutti' - alla ricerca dell'umanità perduta : ... maschio, frustrato, espropriato, fascista, in credito col mondo. E però, a raschiare: bianco. " L'uomo bianco , l'indigeno italiano, era l'unico protagonista che ancora mancava nel racconto del ...

Riace - Saviano “Sindaco Domenico Lucano arrestato per reati d'umanità”/ Il PM : "No colpa se modello fallisce" : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Riace - Mimmo Lucano : "Accusato di un reato di umanità"/ Pm Locri - "se modello fallisce non è colpa nostra" : Riace, l'arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra".

"Shamal soffia su Torino" - nelle opere in mostra al Polo del 900 l'urlo accusatorio della Siria a un'umanità sorda : Non solo fotografie, ma anche quadri e sculture per raccontare il dolore e la sofferenza del poPolo Siriano, straziato da una guerra che miete le sue prime vittime tra i bambini. Al Polo del 900, grande spazio museale torinese, verrà inaugurata il 3 ottobre una mostra dal titolo "Shamal soffia su Torino", retrospettiva sugli scatti della reporter di guerra Andreja Restek, unita alle opere di altri artisti internazionali aventi come tema ...

Wenders gira un film che esalta il Papa : "Per me Francesco è un eroe dell'umanità" : Wim, l'uomo che voleva farsi prete. Ma poi è arrivato il '68, col cinema e il rock'n'roll e lui ha preferito usare i film per i discorsi etici. "Sono cresciuto da cattolico, in una famiglia cattolica. E a 16 anni ho desiderato diventare prete. Quando sei giovane, immagini un certo numero di professioni: conoscevo bravi insegnanti e desideravo insegnare; conoscevo bravi preti e volevo farmi prete. Poi sono arrivati i film e il rock'n'roll e ho ...

Siamo di fronte alla più grande operazione di macelleria sociale della storia pensionistica dell'umanità? : Da oltre trent'anni mi sono interessato, in vari ruoli, di previdenza e di welfare. A torto o a ragione, in tutto questo tempo, mi sono convinto che l'incremento dell'età pensionabile in ragione della maggiore attesa di vita fosse il passaggio obbligato per rendere tendenzialmente sostenibile il sistema. E quindi mi sono sempre misurato – da sconfitto – con il pensionamento di anzianità (non come istituto in sé, ...

Bistecca patrimonio dell'umanità : Confagricoltura Toscana dice sì al comitato promotore : ... «La Bistecca alla fiorentina è un caposaldo della nostra tradizione, rappresenta la storia e la cultura gastronomica della nostra città, e ha contribuito a trasmettere in tutto il mondo il nostro ...

"La galassia dei dementi" - di Ermanno Cavazzoni/ Il futuro dell'umanità nel 6177 (Premio Campiello) : "La galassia dei dementi", di Ermanno Cavazzoni: come sarà la Terra nel 6177? E gli uomini e le donne che l'abiteranno saranno "normali come noi"? Fantascienza al potere. (Premio Campiello)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:42:00 GMT)