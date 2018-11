Mamma tenta di sgozzare il cane che ha attaccato la figlia di un anno | ma la bimba muore

Mamma tenta di sgozzare il cane che ha intrappolato la testa della figlia - ma la bimba muore : drammatica telefonata con la polizia : Un dramma familiare consumato al telefono con il numero unico delle emergenze, e, alla fine, il tragico epilogo. È morta a solo un anno la piccola Triniti, attaccata dal suo cane con cui...

"Hanno tentato di rapire il mio bambino". Il racconto choc di una giovane Mamma. Si indaga : Una giovane mamma si è presentata questa mattina in Questura per raccontare che uno straniero ha tentato di rapire suo figlio. Si indaga

Mamma tenta il suicidio in ospedale. Quella ‘brutta’ patologia… Cosa l’ha salvata : Depressione post-partum: un fenomeno sempre più diffuso tra le neo-mamme che non riescono a vivere appieno la gioia dell’arrivo di un bambino. Si tratta di un disturbo dell’umore che colpisce il 10-20% delle donne nel periodo immediatamente successivo al parto. Nelle prime settimane dopo la nascita del piccolo, si preferisce parlare di baby blues, disturbo piuttosto diffuso e che non necessariamente si trasforma in depressione ...

Una Mamma uccide i figli disabili e tenta il suicidio - sul 'dopo di noi' va fatto qualcosa in più Uccide figli disabili e tenta suicidio - ... : Non si classifichi questo episodio come un semplice caso di cronaca nera, o magari frutto di depressione o mancanza di lucidità. Questo scelta disperata ed estrema rappresenta ancora l'unico piano B ...

La Mamma gli nega 5.000 euro e lui tenta di soffocarla : arrestato figlio violento nel Napoletano : Chiede con insistenza 5.000 euro alla madre e, al suo rifiuto, le stringe le braccia al collo rischiando di soffocarla: un 26enne è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione, maltrattamenti ...