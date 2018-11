: ??????#MALTEMPO. CHIESTA L'ATTIVAZIONE DELL'SMS SOLIDALE PER IL VENETO. Con una lettera inviata oggi al capodipartimen… - zaiapresidente : ??????#MALTEMPO. CHIESTA L'ATTIVAZIONE DELL'SMS SOLIDALE PER IL VENETO. Con una lettera inviata oggi al capodipartimen… - TgLa7 : #Maltempo: Borrelli, situazione apocalittica. Capo protezione Civile in Veneto con Zaia, 'agire subito' - DPCgov : “E’ stata una giornata impegnativa per gli uomini e le donne del Sistema di #protezionecivile e per l’intero Paese”… -

"Dobbiamo partire subito perché se attendiamo la conta dei danni, ci attiveremo almeno tra due mesi.C'è una sofferenza in tutta Italia,ma in questo territorio è molto più pesante". Così il direttore della Protezione Civile, da Belluno, dopo il sopralluogo sulle zone colpite dal. "La situazione è apocalitica,strade devestate, tralicci piegati come fuscelli".Ma "l'allerta ha funzionato bene", aggiunge. Intanto,dopo quella in Trentino, gravemente danneggiata un'altra foresta di abeti per violini in Val Saisera (FVG)(Di sabato 3 novembre 2018)