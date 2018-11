Maltempo | Zaia | in Veneto 1 miliardo di danni Borrelli | situazione apocalittica

Maltempo. Il Veneto in ginocchio - Mattarella chiama Zaia : "Impressionato e addolorato" : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...

Maltempo - Mattarella chiama Zaia : 18.22 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato oggi pomeriggio al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Il Capo dello Stato ha detto di essere rimasto molto impressionato e addolorato dalle immagini della devastazione delle valli del Bellunese e di tante altre zone del Veneto. Mattarella - fa sapere la giunta veneta - ha assicurato che seguirà personalmente la vicenda, affinché venga avviato rapidamente un ...

Maltempo - Protezione Civile : “In Veneto situazione apocalittica”. Zaia : “Almeno un miliardo di danni”. Allerta per il fiume Po : Una situazione “apocalittica” e la necessità di partire subito con gli interventi perché per la conta dei danni ci vorranno “almeno due mesi”. A descrivere la situazione nel Bellunese è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, arrivato in Veneto per un sopralluogo con il governatore Luca Zaia nelle zone più colpite dal Maltempo. Tra queste uno degli scenari più impressionanti è quello della diga del Comelico, ...

Maltempo in Veneto - l’appello del Governatore Zaia : “8 frazioni isolate - non abbandonate la montagna “ : Il sopralluogo di stamane del Presidente del Veneto, Luca Zaia, nella zona del Bellunese martoriato dal Maltempo ha fornito “contezza” della tragedia che si è consumata il 27 ottobre. Accompagnato dal Capo della Protezione Civile nazionale, Angelo Borrelli e dall’assessore Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’unità di crisi attivata dalla Regione, il Governatore ha fatto il punto della situazione. “Sono ancora 8 le ...

Maltempo Veneto - capo protezione civile con Zaia : “Situazione apocalittica - agire subito”. Tutti i numeri dell’emergenza : “Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto più pesante”. Lo ha detto a Belluno il Direttore del Dipartimento della protezione civile Nazionale Angelo Borrelli all’incontro con il presidente del Veneto Luca Zaia, al termine del sopralluogo sulle zone colpite dal Maltempo. “La situazione – ...

Il Maltempo si porta via 14 milioni di alberi. Zaia : “Devastazione totale” : Le stime di Coldiretti e Federforeste parlano di ingenti danni al patrimonio boschivo italiano. Impressionante il video pubblicato dai vigili del fuoco, girato sulla diga del Comelico completamente intasata di alberi e detriti dopo la devastazione. Zaia: "Siamo in ginocchio".Continua a leggere

Maltempo Veneto - Zaia : devastazione totale - circa 100mila ettari di bosco raso al suolo : “Stiamo lavorando, abbiamo l’esercito presente, la Protezione Civile, i Vigili del fuoco e i volontari di varie regioni per far fronte ad una situazione di una devastazione totale alcune case crollate, un centinaio di strade, di viabilita’ che non c’e’ piu’“: lo ha dichiarato ai microfoni di Non Stop News di Rtl 102.5 il Governatore del Veneto Luca Zaia. “Si calcolano circa 100mila ettari di bosco ...

Zaia : “Veneto devastato dal Maltempo - siamo in ginocchio - il Governo sospenda i mutui” : «siamo in ginocchio, abbiamo già previsto la chiusura di tutte le scuole. Ho chiesto domenica scorsa l’intervento della protezione civile nazionale quando ancora c’era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui. ...

Maltempo : Zaia revoca divieto caccia e pesca con eccezioni nel bellunese e vicentino : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Con due decreti, recanti i numeri 141 e 142, siglati in data odierna, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha revocato il divieto temporaneo di caccia e di pesca dilettantistica sportiva per i giorni 3 e 4 novembre 2018. Per quanto riguarda la caccia, il divie