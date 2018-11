Maltempo | verso la riapertura totale della ferrovia Trento-Malè

Maltempo - Castelli : verso stop tasse : Lo annuncia su Fb il viceministro all' Economia, Laura Castelli, sottolineando la necessità,superata la prima emergenza, di "misure straordinarie".

Maltempo - Castelli : verso stop tasse : 12.58 "Alcune aree del Paese, in particolare in Liguria e Veneto, a causa del Maltempo stanno vivendo ore drammatiche" e "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura prioritaria che deve essere accompagnagnata da un sostegno finanziario per rimettere in piedi la rete dei servizi e delle infrastrutture". Lo annuncia su Fb il viceministro all' Economia, Laura Castelli, ...

Maltempo - il lago di Como verso l’esondazione nella notte : Il lago torna a lambire la citta’ di Como dopo le ultime, forti piogge, nei giorni scorsi, che hanno fatto impennare il livello del Lario, passato nel giro di poche ore dai minimi stagionali per la siccita’ al rischio di una nuova esondazione. In serata il livello era di 98 centimetri sopra lo zero idrometrico: l’esondazione in piazza Cavour a Como si registra sopra i 110 centimetri, ma gia’ nel pomeriggio, una delle ...

Maltempo : Piave verso esondazione : ANSA, - TREVISO, 30 OTT - Il fiume Piave ha raggiunto il livello di guardia ed è a rischio di esondazione nel trevigiano, tra i comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave, tanto che gli ...

Maltempo - la situazione di fiumi e laghi : Po e Lago Maggiore verso livello di guardia - allerta per il Brenta : Maltempo in attenuazione in Piemonte: il fiume Sesia, che stava per rompere l’argine a Carpignano (Novara) non ha tracimato e non è stato necessario effettuare l’evacuazione degli abitanti della zona. I livelli idrometrici dei corsi d’acqua piemontesi, nelle aree in cui le precipitazioni sono state più intense (Verbano, Biellese e Vercellese) sono genericamente in calo o stazionari. Solo il Po, a valle della confluenza con il ...

Maltempo Liguria - il bus viaggia verso Portofino a picco sul mare in burrasca. Lo scenario è apocalittico : Un bus che nella giornata di lunedì viaggiava sulla strada provinciale per Portofino deve fare i conti con il mare in burrasca. Il mare sin infrange sugli scogli e inonda la strada. Un bello spavento per i passeggeri, anche alla luce del disastro che si è sviluppato poche ore dopo, quando la violenta mareggiata ha distrutto la strada Provinciale 227 per Portofino. “Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo ...

Maltempo Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - la grandinata si sposta verso il centro dell’isola : Si sta spostando velocemente verso il sud Sardegna il ciclone che ha portato vento, pioggia e grandine a Sassari ed Alghero, alle prime luci dell’alba. Sull’altopiano di Campeda e Borore – tra le province di Sassari e Nuoro, nel centro-ovest dell’Isola – si e’ abbattuta una forte grandinata, con chicchi di ghiaccio più piccoli rispetto a quelli che sono caduti ad Alghero, dove il sindaco Mario Bruno segnala ...

Forte Maltempo verso la Calabria : allerta rossa e arancione per domani (previsioni) : Dopo aver stazionato sull'area tirrenica, nella giornata di domani il vortice depressionario responsabile del maltempo in atto al centro-sud sposterà il suo raggio d'azione sull'area ionica. Ciò...

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

Maltempo Sicilia - tavolo tecnico in Prefettura : si va verso la richiesta dello stato di calamità : “Solidarietà alle popolazioni colpite, ai sindaci dei paesi coinvolti, ma adesso il tempo dell’attesa e dell’indifferenza è finito. Ci si attivi per reperire nuovi finanziamenti e si utilizzino quelli a disposizione.” Così in una nota il segretario generale della Filca Cisl territoriale di Siracusa Paolo Gallo dopo i danni provocati dalle ingenti piogge di queste ultime ore. “Si faccia la conta dei danni, si stili ...

Maltempo : assessore Sicilia - verso riconoscimento stato calamità : Palermo, 19 ott. (AdnKronos) - "L’assessorato si è celermente attivato presso gli Ispettorati dell’agricoltura competenti per predisporre tutte le attività relative alla valutazione e delimitazione delle aree colpite. Il personale è già sul luogo per fare un primo monitoraggio e una stima dei danni"

Nuova ondata di Maltempo verso la Sicilia : attenzione ai fenomeni violenti domani : Dopo una tregua torna il maltempo sulla Sicilia: forti temporali in arrivo domani? Dopo una fugace tregua la Sicilia sta per tornare a fare i conti con il maltempo. Nella giornata di domani infatti...

Il Maltempo flagella la Francia - l’acqua ha raggiunto i 7 metri : 12 morti per inondazioni al Sud - si va verso lo stato di calamità [GALLERY] : 1/34 AFP/LaPresse ...