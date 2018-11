Maltempo Veneto | la regione è disastrata ma ci si preoccupa dei cacciatori

Maltempo : geologi Veneto - disastro frutto 'mancanze' accumulate in decenni (2) : (AdnKronos) - "La popolazione bellunese è fortemente operativa ed organizzata, risolverà questa emergenza, ma non può e non deve essere lasciata da sola. Scegliere la prevenzione equivale ad effettuare una scelta economicamente più sostenibile", auspica. "E la mancanza più grave è che siamo una soci

Maltempo Veneto - geologa : si fa “poca manutenzione del territorio - non si investe più nella prevenzione” : “Pur riconoscendo dei caratteri di esclusiva eccezionalità dell’evento appena trascorso è necessario riflettere sulle parole del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, pronunciate in questi giorni: si fa poca manutenzione del territorio, non si investe più nella prevenzione. E’ in presenza di eventi meteorologici eccezionali che emergono fortemente tutte le criticità e le grandi mancanze, criticità che si realizzano ...

Maltempo Veneto - Zaia : devastazione totale - circa 100mila ettari di bosco raso al suolo : “Stiamo lavorando, abbiamo l’esercito presente, la Protezione Civile, i Vigili del fuoco e i volontari di varie regioni per far fronte ad una situazione di una devastazione totale alcune case crollate, un centinaio di strade, di viabilita’ che non c’e’ piu’“: lo ha dichiarato ai microfoni di Non Stop News di Rtl 102.5 il Governatore del Veneto Luca Zaia. “Si calcolano circa 100mila ettari di bosco ...

Maltempo : Pd veneto - governo accetti 800 mln di fondi Bei contro dissesto : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - I deputati veneti del Partito Democratico, Alessia Rotta, Roger De Menech e Sara Moretto tendono una mano al presidente, Luca Zaia in un momento cosi difficile per tutta la regione e, in particolar modo per i territori del bellunese e del vicentino. “Il presidente Zaia

Maltempo : Veneto - Unità di crisi in piena attività - centinaia di squadre al lavoro (2) : (AdnKronos) - In giornata è previsto poi l’arrivo delle Colonne Mobili regionali della Toscana e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con macchine operatrici, mezzi pesanti e squadre per taglio alberi. Messe a disposizione anche delle autobotti per acqua potabile che hanno ridotto a poco p

Maltempo : Veneto - Unità di crisi in piena attività - centinaia di squadre al lavoro : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - Continua in maniera incessante il lavoro delle strutture regionali, degli altri enti statali e locali, nelle località del Bellunese colpite in modo devastante dal Maltempo dei giorni scorsi. Un grossissimo contributo sta arrivando anche dalle squadre di volontari. "In q

Maltempo Veneto : unità di crisi in piena attività - centinaia di squadre al lavoro : Continua in maniera incessante il lavoro delle strutture regionali, degli altri enti statali e locali, nelle località del Bellunese colpite in modo devastante dal Maltempo dei giorni scorsi. Un grossissimo contributo sta arrivando anche dalle squadre di volontari. “In questo momento abbiamo in campo centinaia di squadre e oltre tremila volontari con specialità di taglio alberi, lavori in quota e movimento terra – spiega il ...

