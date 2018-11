Maltempo Veneto | capo protezione civile con Zaia | “Situazione apocalittica | agire

Maltempo - protezione civile : "In Veneto situazione apocalittica". In Friuli colpita anche la seconda foresta degli Stradivari : Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, parla di venti a 180 chilometri, strade devastate, paesi isolati in Veneto. La Coldiretti denuncia la strage nei boschi. Danni anche alla seconda foresta di abeti rossi in Val Saisera che forniva il legno per i preziosissimi...

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Mentre il meteo non dà tregua e sono previste ulteriori piogge oltre la media in diverse regioni, con allerte di gravità variabile , si iniziano a conteggiare i danni di una settimana improntata al ...

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga. Borrelli : situazione apocalittica : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei ...

Maltempo in Veneto - danni incalcolabili : diga ricoperta di alberi «Situazione apocalittica» : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Maltempo - strage di 14mila alberi : in Veneto i tronchi intasano la diga : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi...

Maltempo : geologi Veneto - disastro frutto 'mancanze' accumulate in decenni (2) : (AdnKronos) - "La popolazione bellunese è fortemente operativa ed organizzata, risolverà questa emergenza, ma non può e non deve essere lasciata da sola. Scegliere la prevenzione equivale ad effettuare una scelta economicamente più sostenibile", auspica. "E la mancanza più grave è che siamo una soci

Maltempo : geologi Veneto - disastro frutto 'mancanze' accumulate in decenni : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - "Pur riconoscendo dei caratteri di esclusiva eccezionalità dell'evento appena trascorso è necessario riflettere sulle parole del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, pronunciate in questi giorni: si fa poca manutenzione del territorio, non si investe più nella

Maltempo Veneto - la regione è disastrata ma ci si preoccupa dei cacciatori : C’è ancora qualcuno che crede che la caccia sia compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e che il cacciatore sia addirittura un custode della natura, tanto da giungere a insegnarlo ai bimbi delle elementari. Sono affermazioni apodittiche che nulla, ma proprio nulla hanno a che fare con la realtà fattuale. Basta questo a dimostrarlo. In questi giorni, come tutti sanno, il Veneto è dilaniato da fenomeni atmosferici eccezionali (che ...

Maltempo Veneto - geologa : si fa “poca manutenzione del territorio - non si investe più nella prevenzione” : “Pur riconoscendo dei caratteri di esclusiva eccezionalità dell’evento appena trascorso è necessario riflettere sulle parole del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, pronunciate in questi giorni: si fa poca manutenzione del territorio, non si investe più nella prevenzione. E’ in presenza di eventi meteorologici eccezionali che emergono fortemente tutte le criticità e le grandi mancanze, criticità che si realizzano ...

Maltempo Veneto - Borrelli : “Sono scenari apocalittici” : Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, oggi impegnato in un sopralluogo in Veneto, ha descritto “scenari apocalittici“: nelle valli, ha spiegato Borrelli, si sono registrati venti fino a 180 km/h, “una devastazione, come in Liguria”. Il capo della Protezione civile ha invitato effettuare donazioni con gli sms solidali. L'articolo Maltempo Veneto, Borrelli: “Sono scenari apocalittici” sembra essere ...

Maltempo - diga ricoperta di alberi in Veneto. Allarme meteo in Sicilia : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Maltempo Veneto - Zaia : devastazione totale - circa 100mila ettari di bosco raso al suolo : “Stiamo lavorando, abbiamo l’esercito presente, la Protezione Civile, i Vigili del fuoco e i volontari di varie regioni per far fronte ad una situazione di una devastazione totale alcune case crollate, un centinaio di strade, di viabilita’ che non c’e’ piu’“: lo ha dichiarato ai microfoni di Non Stop News di Rtl 102.5 il Governatore del Veneto Luca Zaia. “Si calcolano circa 100mila ettari di bosco ...

Maltempo : Pd veneto - governo accetti 800 mln di fondi Bei contro dissesto : Venezia, 3 nov. (AdnKronos) - I deputati veneti del Partito Democratico, Alessia Rotta, Roger De Menech e Sara Moretto tendono una mano al presidente, Luca Zaia in un momento cosi difficile per tutta la regione e, in particolar modo per i territori del bellunese e del vicentino. “Il presidente Zaia

Maltempo : Veneto - Unità di crisi in piena attività - centinaia di squadre al lavoro (2) : (AdnKronos) - In giornata è previsto poi l’arrivo delle Colonne Mobili regionali della Toscana e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano con macchine operatrici, mezzi pesanti e squadre per taglio alberi. Messe a disposizione anche delle autobotti per acqua potabile che hanno ridotto a poco p