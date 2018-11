Maltempo USA | violente tempeste generano almeno 6 tornado in Florida | blackout e danni

Maltempo : statale 131 in Sardegna chiusa per tutta la notte : Il tratto della statale 131 tra il chilometro 178,800 e il chilometro 178,910 chiuso al traffico per la caduta di calcinacci dopo le forti piogge, restera’ interdetto a traffico per tutta la notte. Lo ha deciso l’Anas per consentire la rimozione dei residui dei calcinacci caduti dal tunnel che si trova vicino a Mores, in territorio comunale di Bonnanaro. I periti dei vigili del fuoco e dell’Anas stanno completando alcuni ...

Maltempo - emergenza in Sicilia : chiusa la strada SPC59 nell’Agrigentino - si svuotano le dighe : Sta creando notevoli disagi alla circolazione nelle strade interne la forte perturbazione che ormai da oltre 24 ore si sta abbattendo sull’intera Sicilia, senza risparmiare la provincia di Agrigento. Un avviso diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, valido sino alla mezzanotte di domani, ha elevato lo stato di allerta al codice Rosso, prevedendo forti precipitazioni e rovesci a carattere temporalesco e forti raffiche ...

Il Maltempo in Sicilia : chiusa la Strada Statale 119 a Gibellina per caduta massi : In Sicilia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 119 'di Gibellina', a Gibellina in provincia di Trapani, tra i km 30.7 e 28.6 a causa della caduta di massi ...

Maltempo Trentino : ancora chiusa la linea Venosta per lavori di ripristino : Resterà chiusa anche nei prossimi giorni la linea ferroviaria della Val Venosta, interrotta fra Laces e Naturno, per consentire la rimozione degli alberi caduti durante l’ondata di Maltempo. La circolazione avverra’ comunque in modo regolare fra Malles e Laces e fra Naturno e Merano. Nel tratto dove la circolazione è, invece, bloccata è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. L'articolo Maltempo Trentino: ancora chiusa la ...

Maltempo Sicilia - forte vento nel Ragusano e nel Trapanese : danni e disagi [GALLERY] : 1/5 ...

Influenza - i primi 125mila casi in Italia. Incremento a causa del Maltempo : L'incidenza complessiva più elevata si osserva al momento in Abruzzo (3,63 casi per mille assistiti) e Lombardia (2,25), la più bassa in Veneto (0,26) e Campania (0,30).Continua a leggere

Maltempo - chiusa per infiltrazioni la funicolare di Mergellina : chiusa la funicolare di Mergellina in via precauzionale per infiltrazioni d'acqua dalla volta della galleria all'altezza Sant'Antonio. L'impianto che collega il Vomero al lungomare è offlimits dalle ...

**Maltempo : Belluno - strade bloccate a causa delle frane - paesi isolati** : Belluno, 2 nov. (AdnKronos) - Continua a piovere nel bellunese, e la situazione peggiora di ora in ora sul fronte della viabilità e dei collegamenti a causa delle frane, con il terreno già impregnato che non tiene più. Da questa mattina la strada tra Cencenighe e Agordo è bloccata appunto da una fra

Maltempo Sicilia : situazione critica nel Palermitano - “non uscite e non usate l’auto” : A causa del Maltempo che imperversa in Sicilia, la situazione è critica nel Palermitano: la protezione civile dei Comuni di Bisacquino e di Palazzo Adriano invita i cittadini a non mettersi alla guida in queste ore per i gravi allagamenti che si stanno verificando nell’area. “Si invita la cittadinanza ad evitare di uscire e di spostarsi in automobile. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto in vicinanza di ponti e ...

Finisce con l’auto nel fiume a causa del Maltempo : gli amici lo soccorrono e accompagnano al bar : E' accaduto in provincia di Parma, non lontano dal confine con la Liguria: il giovane era rimasto illeso ed era stato accompagnato in un bar da un gruppo di amici.Continua a leggere

Maltempo Liguria : frane a Triora e Sanremo - Aurelia chiusa a Noli : Il Maltempo dei giorni scorsi continua a produrre effetti sul territorio: nell’Imperiese segnalate due frane su strade, una nel Comune di Triora e una a Sanremo. La prima si è verificata tra le frazioni di Verdeggia e Realdo, in alta Valle Argentina; la seconda sulla strada Monte Ortigara, sopra Coldirodi, all’altezza del bivio per San Lorenzo. Preoccupazione per lo smottamento di Realdo: la strada è chiusa in quanto il movimento ...

