Maltempo Trentino | ancora 50 sfollati a Dimaro

Maltempo - ancora una vittima in Trentino Alto Adige [NOME e DETTAGLI] : La folgorazione e’ stata talmente forte che non gli ha lasciato scampo. Il Trentino Alto Adige conta la sesta vittima a seguito della violenta ondata di Maltempo dei giorni scorsi. E’ deceduto infatti nel reparto rianimazione dell’ospedale “Santa Chiara” di Trento l’uomo che lunedi’ era stato colpito da un fulmine mentre stava lavorando in una casetta di proprieta’ della famiglia adibita a deposito ...

Maltempo : cessata allerta in Trentino : La Protezione civile del Trentino ha emesso l’avviso di cessata allerta, che sarà in vigore a partire dalla prossima mezzanotte. Con la cessata allerta sono revocate tutte le prescrizioni emanate con l’avviso di allerta ordinaria (gialla) emesso ieri alle ore 18.15. Le previsioni meteo per i prossimi due giorni indicano assenza di precipitazioni significative con ampie schiarite e tratti soleggiati. Lo comunica la Provincia di ...

Maltempo - Borrelli : “Il Trentino ha agito con tempestività” : “Il Trentino ha agito con tempestività e competenza nel momento dell’emergenza, offrendo ai cittadini la risposta adeguata ai bisogni. A voi va il ringraziamento personale e dell’intera nazione per quanto avete fatto e per l’impegno che metterete nell’opera ricostruzione”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, durante sopralluogo in Trentino sui luoghi danneggiati ...

Maltempo Trentino : ancora chiusa la linea Venosta per lavori di ripristino : Resterà chiusa anche nei prossimi giorni la linea ferroviaria della Val Venosta, interrotta fra Laces e Naturno, per consentire la rimozione degli alberi caduti durante l’ondata di Maltempo. La circolazione avverra’ comunque in modo regolare fra Malles e Laces e fra Naturno e Merano. Nel tratto dove la circolazione è, invece, bloccata è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. L'articolo Maltempo Trentino: ancora chiusa la ...

Maltempo : Trentino - alla Skiarea Alpe Cimbra danni ingenti - si lavora senza sosta : Folgaria (Tn), 2 nov. (AdnKronos) - Gli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio dell’Alpe Cimbra a partire da domenica hanno provocato ingenti danni anche alla Skiarea di Folgaria e Lavarone. Dalla furia del vento e conseguente caduta degli alberi, sono state colpite alcune seggiovie, tap

Maltempo Trentino : chiusi alcuni passi e due strade statali : chiusi per motivi di sicurezza dopo il Maltempo in Alto Adige sono i passi Nigra, Stelvio, Pennes, Gardena, Pordoi e Campolongo. Chiusura invernale, invece, per i passi Rombo e Stalle. Rimango chiuse al traffico dopo caduta alberi le strade statali Val d’Ega, tra Ponte Nova e Nova Levante, e la statale passo Costalunga, tra Nova Levante ed il Passo Costalunga. Rimane chiusa per caduta sassi la statale Dolomiti tra Carbonin e Misurina, in ...

Maltempo - in Trentino allerta arancione per l'assetto idrogeologico : TRENTO. Dalla scorsa notte piove nuovamente in Trentino e in Alto Adige. In provincia di Trento sono previste in giornata precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota. La Protezione ...

Maltempo Trentino Alto Adige : oggi previsti fino a 40 mm di pioggia e venti in quota - torna l’allerta : In Trentino Alto Adige torna la pioggia e torna l’allerta: in provincia di Trento sono previste in giornata precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. La Giunta provinciale ha approvato una delibera con cui chiede al governo lo stato di emergenza: i danni maggiori si registrano nei boschi, con circa un ...

Maltempo Trentino Alto Adige : anziano cade da tetto che stava riparando - morto : Un anziano è morto in Trentino Alto Adige, in Val Badia: l’uomo è caduto dal tetto di una malga che stava riparando dai danni del vento. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: anziano cade da tetto che stava riparando, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino : alberi appesi ai cavi dell’alta tensione - risultato delle furiose condizioni meteo dei giorni scorsi : Fin qui è stata una settimana di estremo Maltempo in Italia, sferzata da Nord a Sud da potenti venti, nubifragi e mareggiate. Il bilancio è stato pesante: 12 morti a causa delle avversità meteorologiche. Il numero più alto di vittime si è registrato tra Lazio e Campania, nonostante i fenomeni più violenti abbiano colpito il Nord tra mareggiate storiche e fiumi esondati. Particolarmente colpito anche il Trentino Alto Adige, dove si sono ...

Maltempo : 11 morti - allerta rossa su Veneto e Trentino. LIVE - : Vento, mareggiate e piene hanno fatto vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Disastro a Rapallo. E dopo la tregua di ieri, oggi nuova ...

Morti e miliardi di danni per il Maltempo. Rimane l'allerta rossa in Trentino e Veneto : 12 le vittime è la tragica conseguenza delle 48 ore di maltempo che hanno colpito l'Italia, in particolare la Liguria e il Veneto. A Venezia l'acqua alta ha invaso anche la basilica si San Marco, ...

Maltempo : 11 morti e un disperso - allerta rossa su Veneto e Trentino - : In arrivo un'altra perturbazione. La Protezione civile ha diramato un avviso arancione sulla Liguria, una delle Regioni più colpite con paesi isolati, porti danneggiati e 20mila persone senza ...