Maltempo - tragedia in Sicilia : dieci morti e un disperso. Nuova allerta in 6 regioni. Famiglie evacuate nell'agrigentino. Frane e strage di alberi in Veneto. Salvini : pronti 200 milioni : Il Maltempo causa una vera e propria strage in Sicilia: nove persone, tra cui donne e bambini, sarebbero morti in una villa in contrada Cavallaro a Casteldaccia (Palermo) a causa dell'esondazione...

Maltempo - tragedia in Valle d’Aosta : albero cade su auto : 2 morti : tragedia questa mattina in Valle d’Aosta: 2 persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella Valle di Gressoney, a causa del crollo di un albero sull’auto in cui viaggiavano. A causa del Maltempo, in bassa Valle d’Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute. L'articolo Maltempo, tragedia in Valle d’Aosta: albero cade su auto: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - tragedia a Frosinone : albero crolla su auto - 2 morti : tragedia provocata dal Maltempo a Frosinone: un albero è crollato investendo l’auto su cui viaggiavano due persone, che sono morte in seguito all’impatto. Secondo quanto ha riferito la Croce Rossa al Dipartimento della Protezione Civile, l’incidente si è verificato a Castrocielo, in provincia di Frosinone, lungo la via Casilina. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed i carabinieri. ...

Maltempo Calabria - frana nel Crotonese : “Tragedia immane - erano 4 persone perbene” - proclamato lutto cittadino : Calabria sconvolta in seguito alla tragedia che si è consumata nella notte scorsa a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. Il sindaco di Crotone ha convocato una giunta straordinaria, per esprimere il cordoglio cittadino per la grave sciagura. Alla giunta hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Serafino Mauro ed i capigruppo consiliari che hanno inteso esprimere il proprio cordoglio per le vittime e anche in considerazione della ...

Maltempo Calabria - tragedia a Crotone : frana nella notte - 4 morti : Forte ondata di Maltempo nella notte in Calabria: 4 persone sono morte nel Crotonese a causa di una frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dalle avverse condizioni meteo. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. Hanno perso la vita anche: Santo Bruno, 53enne di Isola Capo Rizzuto, Luigi ...

Gita scolastica finisce in tragedia per il Maltempo : 18 morti : Sono 17 i morti, in maggioranza studenti, causati dall’alluvione improvvisa che ha colpito e trascinato via l’autobus sul quale viaggiavano vicino al Mar Morto, in Giordania. A bordo del pullman c’erano 37 studenti e 7 accompagnatori: le ricerche sono ancora in corso per trovare i dispersi. Al lavoro nella zona termale di Zara Maeen vi sono elicotteri, truppe e sommozzatori, ai quali si sono aggiunti – su richiesta di ...

Maltempo Calabria : nuova esondazione a Lamezia Terme - nella zona della tragedia del 4 ottobre : Una nuova ondata di Maltempo ha colpito questa mattina la Calabria, e in particolare la provincia di Catanzaro, l’area del Lametino, già devastata dall’alluvione dello scorso 4 ottobre. Si sono registrati allagamenti e disagi alla circolazione sulla SS18, all’altezza del centro meccanografico delle Poste di Lamezia Terme, a causa dell’esondazione del torrente Turrina che ha coinvolto anche alcune aziende: sul posto la ...

Maltempo Sardegna : a Bari Sardo “si è rischiata la tragedia” : Secondo il sindaco di Bari Sardo (Ogliastra), Ivan Mameli, “nei giorni scorsi con l’ultima ondata di Maltempo si è sfiorata la tragedia“: il primo cittadino ha inviato una lettera al presidente della Regione Francesco Pigliaru, chiedendo un intervento urgente sui canali ostruiti. “Sul territorio di Bari Sardo“, scrive Mameli “insistono alcuni canali di bonifica e relative strade affiancanti, opere risalenti ...

Maltempo Sardegna - l'alluvione e la tragedia : Il Maltempo sta mettendo in ginocchio la Sardegna. Le devastanti precipitazioni che hanno colpito il Cagliaritano hanno reso impraticabili le strade. Alcuni torrenti sono esondati, come quello che ...

Maltempo - ennesima tragedia in Calabria : “Più di 500 tra morti e dispersi dal 1860” : Dal 1860 al 2017 in Calabria ci sono stati 284 tra morti e dispersi a causa delle inondazioni e 238 tra morti e dispersi a causa di movimenti franosi. Lo ricorda l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpi) che ha messo a punto una mappa dalla quale emerge che gli eventi hanno interessato porzioni diverse del territorio regionale, con un visibile raggruppamento nella parte ...