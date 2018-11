Maltempo su Napoli | bloccate le visite al Castello di Baia e agli Scavi di Cuma

Maltempo Campania : piove sulla funicolare Napoli e sui treni : Nelle stazioni della funicolare di Napoli cadono calcinacci, intonaci e ci piove pure quando sulla città si abbattono i temporali, una situazione che mette gravemente a rischio gli utenti e i lavoratori: è quanto denunciano Orsa Trasporti, Faisa Confail e Usb Lavoro Privato, che, con i sindacalisti Fabio Cuomo, Domenico De Sena e Adolfo Vallini, hanno inviato una richiesta di incontro ai vertici dell’Anm. Nella missiva, inviata per ...

Maltempo - Astral Infomobilità : vento forte sulla A1 Roma-Napoli : vento forte su A1 Roma-Napoli tra Valmontone e Ceprano. Prestare attenzione. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, Astral Infomobilità: vento forte sulla A1 Roma-Napoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli nella morsa del Maltempo : Cnr - abbattuti due alberi a rischio. E a Santa Chiara crolla un arbusto : Il pomeriggio che ha portato morte e devastazione in città è lontano, dolore e polemiche hanno preso il posto di paura e allarmi, eppure la città non s'è ancora ripresa dalle folate di lunedì che l'...

Maltempo a Napoli : muore uno studente 21enne schiacciato da un albero : Napoli e la Campania sono in ginocchio a causa del Maltempo. Questa mattina un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in to alla caduta di un albero in zona Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio San Paolo. Il tremendo episodio La vittima è Davide Natale [VIDEO], uno studente universitario poco più che ventenne, originario di San Nicola La Strada provincia di Caserta. Il giovane stava camminando in compagnia di un amico nei pressi di Via ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Napoli - ripulita la spiaggia della Rotonda Diaz dopo il Maltempo : La forte mareggiata dei giorni scorsi ha completamente ricoperto di detriti il canalone e l'arenile della spiaggia di Rotonda Diaz, sul lungomare di Napoli. Sin dalle prime ore del mattino l'...

Maltempo - linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno : stop alla circolazione : Dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma – Napoli, via Formia e FL8, Roma – Nettuno) e’ sospeso per la rimozione, in prossimita’ dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potra’ riprendere solo dopo il nulla osta dei Vigili del Fuoco e le ...

Maltempo a Napoli - voragine choc spunta sul lungomare : choc sul lungomare più bello del mondo. Una grossa voragine si è aperta nella zona degli chalet di Mergellina a Napoli, causata dal Maltempo degli ultimi giorni. Un buco enorme sul marciapiede, a due passi dal mare e dalla scogliera. ...

Napoli flagellata dal Maltempo : restano chiuse 10 scuole danneggiate : Dante Alighieri SESTA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Musone SETTIMA MUNICIPALITÀ Radice Sanzio Ammaturo plesso Cacciottoli OTTAVA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Mondo Gioioso NONA MUNICIPALITÀ Plesso Caritas della ...

Napoli e la Campania nella morsa del Maltempo : tutti gli aggiornamenti live : 'nella giornata di ieri la città per cinque ore è stata colpita da venti superiori a 100 chilometri orari, il cielo era giallo, sembrava una tempesta nel deserto, un urgano e il bollettino ufficiale ...

Maltempo - pomeriggio di terrore sul volo Milano-Napoli colpito dal fulmine : È accaduto ieri pomeriggio: il volo EZ 2893 EasyJet diretto a Napoli, poco dopo il decollo dall'aereoporto di Milano Malpensa, è stato colpito da un fulmine. Attimi di panico quelli vissuti dai 180 ...

Napoli ferita dal Maltempo - scuole chiuse e scontro sulle allerte meteo : l'ira di de Magistris : L'allerta era stata diramata venerdì dagli uffici della Protezione civile regionale a tutti i comuni campani. Un'allerta 'gialla' ma con la specifica di 'vento forte o molto forte dai quadranti ...

Roma - scuole chiuse martedì 30 ottobre per il Maltempo : è ufficiale. Istituti chiusi anche a Napoli : anche nella giornata di martedì 30 ottobre scuole chiuse a Roma. Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado. E lo ha...

Maltempo - scuole chiuse anche martedì a Roma - Napoli e in molte altre città : Per il Maltempo anche martedì le scuole saranno chiuse a Roma . Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Analoga misura a Napoli . Il ...