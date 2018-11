Maltempo Sicilia | allerta rossa | chiusa ad Agrigento la Valle dei Templi

Allerta Meteo - violento ciclone tra Sardegna e Sicilia : è un weekend di forte Maltempo - Domenica 4 Novembre i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Italia nella morsa del Maltempo : allerta rossa in Sicilia e in Sardegna. In Veneto : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...

Maltempo - "apocalisse in Veneto" Sicilia : allarme rosso. La situazione : Maltempo, protezione civile: "In Veneto situazione apocalittica". In Friuli colpita anche la seconda foresta degli Stradivari. Strade devastate, paesi isolati in Veneto e Sicilia Segui su affaritaliani.it

Maltempo - in Veneto 'un miliardo di euro di danni'. Allerta in Sicilia | : Da sabato sera Allerta anche in Sardegna. Ieri altre due vittime, a causa dei fulmini. Zaia: "100mila ettari di bosco rasi al suolo". Il capo della Protezione civile Borrelli a Belluno: "Situazione ...

Maltempo - forti piogge in atto in Sicilia : apprensione tra Sciacca e Mazara del Vallo - fiumi in piena [LIVE] : Continua a piovere a Sciacca (Agrigento), una delle zone piu’ colpite dalla recente ondata di Maltempo in Sicilia occidentale, culminata con lo straripamento del torrente Cansalamone. La protezione civile ha disposto la chiusura, per ragioni di sicurezza, di due ponti, situati rispettivamente a Raganella e a Portolana. Si tratta di viadotti che collegano il centro abitato ad alcune localita’ di campagna che, adesso, rischiano di ...

Maltempo in Sicilia - soccorse tre persone isolate in una fattoria di Caccamo : I Vigili del Fuoco hanno recuperato due delle tre persone rimaste isolate in una fattoria, nel territorio del Comune di Caccamo, in Sicilia, a causa del cattivo stato delle vie d’accesso dovuto al Maltempo. La terza ha scelto di rimanere ad accudire gli animali, e’ in sicurezza ed in continuo contatto con familiari ed amministrazione comunale. Nell’operazione, secondo quanto reso noto dalla Prefettura di Palermo, e’ stato ...

Maltempo in Sicilia - il Sindaco di Sciacca chiede lo “stato di calamità” : “La situazione è al momento sotto controllo. Tutte le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità, rimuovere i detriti e consentire così il deflusso dell’acqua, ma gli occhi restano rivolti al cielo”. Il Sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, non nasconde la preoccupazione. Dopo la bomba d’acqua che ha investito ieri la cittadina dell’Agrigentino con l’esondazione del torrente Cansalamone, ...

Maltempo in Sicilia - danni e disagi tra Palermo e Agrigento : 100mm di pioggia a Pantelleria : Il Maltempo continua a colpire in modo particolarmente pesante la Sicilia sud/occidentale, con piogge torrenziali e violenti temporali soprattutto tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento. A Pantelleria negli ultimi tre giorni sono caduti 100mm di pioggia. La situazione resta sotto controllo nel Palermitano. Il Cento coordinamento soccorsi costituito in Prefettura, nel capoluogo Siciliano, resta in costante contatto con i Comuni del ...

Maltempo - diga ricoperta di alberi in Veneto. Allarme meteo in Sicilia : Scuole chiuse sull’Isola, ancora allerta in Veneto. Rapallo, «Sversato in mare il carburante degli yacht affondati»

Maltempo - allerta rossa in Sicilia e Sardegna. Ieri due morti. Piogge e frane da Nord a Sud : La Protezione civile ha lanciato l’allarme di massimo livello per rischio idrico e idrogeologico. allerta anche in Sardegna. Danni per milioni di euro. Il governo pensa a uno stop delle tasse e delle cartelle nelle zone più colpite, specialmente Liguria, Veneto e Friuli.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : frane e allagamenti a Petralia Soprana - “danni ingenti” : Situazione critica in provincia di Palermo, a Petralia Soprana, dove ieri a causa del Maltempo il fiume Salso è esondato nei pressi della frazione Raffo: si registrano strade completamente invase dal fang, frane e allagamenti. “I danni sono ingenti e le difficoltà altrettanto“, dichiara il sindaco Pietro Macaluso che per oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allerta ...

Maltempo Sicilia : 10 Comuni del Nisseno senz’acqua potabile : “A causa di un’elevata torbidita’ dell’acqua dovuta alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, riscontrata dal fornitore Siciliacque in ingresso al potabilizzatore del Fanaco e Comunicata al Gestore, e’ stata sospesa la fornitura idrica di tutti i civici serviti dal Fanaco. Per effetto di cio’, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, Gestore del sevizio idrico integrato per il territorio della provincia ...