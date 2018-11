Maltempo | Salvini | 200 milioni per le popolazioni colpite da disastri

Danni Maltempo - Salvini annuncia : “Dal governo 200 milioni di euro per gli aiuti” : "Vedendo la devastazione a Belluno, la montagna senza più alberi, mi si stringe il cuore" ha scritto il vicepremier annunciando la sua visita per domenica sul posto insieme al governatore del veneto Zaia. "Stiamo già cercando (e trovando) i primi 200 milioni di euro per aiutare le popolazioni colpite da questi disastri, dal Veneto alla Sicilia" ha assicurato il Ministro.Continua a leggere

Maltempo - Salvini domani mattina in Veneto : Agenda rivoluzionata per il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto fa sapere il Viminale, il leader del Carroccio ha deciso di recarsi domani mattina a Venezia e poi a Belluno, per rendersi conto in prima persona degli effetti del grave Maltempoche sta flagellando il Nordest. In compagnia del governatore del Veneto Luca Zaia, il vicepremier visiterà i luoghi colpiti duramente dal Maltempo, per poi dirigersi a ...

Maltempo/ Perché Di Maio e Salvini hanno cancellato il progetto "Italia Sicura"? - IlSussidiario.net : Mettere in sicurezza le infrastrutture richiede un terzo di quanto si spende per la ricostruzione. E sugli alberi che cadono andrebbero coinvolti i Comuni

'Bilancio drammatico per il Maltempo : 9 morti e un disperso' - Salvini - : Roma, 30 ott., askanews, - 'L'eccezionale ondata di maltempo ci lascia un bilancio drammatico: 9 morti, 4 feriti gravi, 1 disperso. Tra le vittime c'è anche un Vigile del Fuoco volontario, scomparso ...

Quattro morti per Maltempo - ma Salvini combatte la “tristezza della pioggia” col salame : Sia chiaro, nulla di nuovo sotto al sole. Che Salvini (o meglio, il suo social manager Luca Morisi) abbia un senso istituzionale che nella sua esposizione mediatica rasenta lo zero è una storia vecchia a cui siamo abituati però nel tweet di oggi c'è tutta la fallacia della sua strategia: non ci si inventa ministri dell'interno, non basta essere uno "come noi".Continua a leggere