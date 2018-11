Maltempo | Sabato sera di violenti temporali in Sicilia | Palermo sott’acqua | città

meteoweb.eu

: Buon sabato sera cari peccatori. Spero che siete in un luogo sicuro. La prossima #tempesta è in arrivo. #Italia… - SamaelAccusator : Buon sabato sera cari peccatori. Spero che siete in un luogo sicuro. La prossima #tempesta è in arrivo. #Italia… - Rosana270672 : RT @MassimoBadano: Un varco tra il maltempo ... Buon sabato ?? - mar_isabel22 : RT @MassimoBadano: Un varco tra il maltempo ... Buon sabato ?? -

(Di domenica 4 novembre 2018) Un violento nubifragio si è abbattuto nellata disu: nel capoluogono ha iniziato a piovere in modo particolarmente intenso intorno alle 19:30 e ha continuato per un paio d’ore. Nel centro cittadino sono caduti 70mm di pioggia con pesantissime conseguenze per la furia dell’acqua che ha trasformato il cuore dellain un grande fiume in piena. La temperatura è crollata a +15°C. Strade allagate in tutta la: nel viale Regionena e di corso Calatafimi sono allagati alcuni sottopassi. Diverse auto sono bloccate. Automobilisti con l’acqua che arriva nei finestrini in corso Re Ruggero. Il traffico è bloccato in piazza Indipendenza. Allagamenti in via Messina Marine e nella zona di via Imera. La polizia ha salvato un disabile bloccato in casa in via Porta di Castro. Un’anziana che non riusciva ad uscire dall’abitazione ...