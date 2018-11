Maltempo | Protezione Civile | “In Veneto situazione apocalittica” Zaia | “Almeno un

Maltempo - finora persi 14 mln di alberi - Protezione Civile : Apocalisse in Veneto : Un vero e proprio bollettino di guerra - Secondo quanto stimano Coldiretti e Federforeste, a essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto ...

Maltempo - protezione civile : "In Veneto situazione apocalittica". In Friuli colpita anche la seconda foresta degli Stradivari : Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, parla di venti a 180 chilometri, strade devastate, paesi isolati in Veneto. La Coldiretti denuncia la strage nei boschi. Danni anche alla seconda foresta di abeti rossi in Val Saisera che forniva il legno per i preziosissimi...

Emergenza Maltempo - parte la colonna mobile della protezione civile dell’Abruzzo in aiuto del Veneto : parte la colonna mobile della protezione civile Abruzzo verso le aree bellunesi in piena Emergenza maltempo tra piogge incessanti, smottamenti e intere comunità isolate. “Pochi istanti fa – dichiara il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca dalle sue pagine social – il Dipartimento Nazionale ha attivato la protezione civile Abruzzo, che per tempo aveva dato la propria disponibilità alla Commissione speciale della Provincia ...

Maltempo - Protezione civile : allerta rossa su parte della Sicilia : Roma, 2 nov., askanews, - Ancora temporali e venti forti in Sardegna e Sicilia, e per quest'ultima il Dipartimento della Protezione civile ha segnalato grado di allerta rossa su una parte della ...

Maltempo : Veneto - volontari Protezione Civile Ana impegnati nel bellunese : Beleluno, 2 nov. (AdnKronos) - "Sempre pronti, nell'emergenza". E dopo aver affrontato l'allerta meteo che ha tenuto in scacco da domenica a martedì il Veronese, i volontari dei gruppi di Protezione Civile dell'ANA Verona corrono in aiuto alle popolazioni dell'Agordino, colpite duramente dal maltemp

Maltempo Veneto - è ancora allerta rossa : “Non andate sui sentieri” - nuovo sopralluogo del capo della Protezione Civile : Nuova ondata di Maltempo in arrivo in Veneto, dove la Protezione Civile ha previsto una nuova allerta rossa, mentre si contano i danni della pioggia e del vento che hanno investito il paese. “Dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi usciamo martoriati. A chi ci aveva tacciato di eccessivo allarmismo, con la decisione di chiudere tutte le scuole, hanno risposto i dati: i modelli previsionali hanno funzionato al millilitro. E se non è ...

Meteo Protezione Civile per domani : intenso Maltempo al centro-Sud - specie zone tirreniche : Proseguirà anche nella giornata di domani la fase di maltempo su buona parte d'Italia, con un'intensificazione dei fenomeni sulle regioni centrali, dove potranno risultare anche molto abbondanti e...