Maltempo | la strage dei 14mila alberi Veneto allo stremo Borrelli | «Apocalittico»

Maltempo nel Bellunese - strage di alberi in Val Visdende : Veneto in ginocchio per la violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Italia. "La situazione è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli", ha detto il Direttore ...

Maltempo - 10 morti per pioggia e vento : pescatore affoga a Levico - terza vittima in Trentino. “Strage” di yacht a Rapallo : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 10 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. L’ultima vittima, un pescatore affogato nel lago di Levico, in Trentino, per colpa di una raffica di vento che lo ha battuto in acqua lunedì pomeriggio mentre stava controllando lo stato della sua barca. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina. Nella notte, sempre ...