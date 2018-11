Maltempo Il Veneto in ginocchio | Mattarella chiama Zaia | Impressionato e

Maltempo - la strage dei 14mila alberi. Veneto allo stremo. Borrelli : 'Apocalittico' : Quattordici milioni di alberi sono stati spazzati via dal Maltempo. È la stima della Coldiretti insieme a Federforeste: ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei ...

Maltempo - Borrelli : “In Veneto scenari apocalittici e venti a 180 Km/h” : “La situazione è pesante, sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli di materiale leggero e danneggiabili con una folata di vento. Qui non c’e’ stata una folata di vento: abbiamo registrato venti fino a 180 chilometro orari, quindi potete immaginarie quale devastazione”. Lo ha detto a Belluno il direttore del ...

Maltempo - la protezione civile : in Veneto situazione apocalittica : In Veneto c’è una «situazione pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli»: è il quadro tracciato dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli, al termine del sopralluogo nelle zone più colpite dal Maltempo. In una conferenza stampa con il presidente del Veneto, Luca Zaia, Borrelli ha avvertito che si deve «partire ...

I primi bilanci sul Maltempo - in Veneto : Il presidente della regione, Luca Zaia, ha parlato di «paesaggio lunare» per via delle molte aree senza più alberi, e migliaia di persone sono ancora senza elettricità

Maltempo Veneto : dall’Emilia Romagna altri aiuti : Su richiesta della Regione Veneto e della Protezione civile, un nuovo gruppo di 32 volontari parte dall’Emilia-Romagna per portare aiuto nelle zone piu’ colpite dal Maltempo nel nord est. Alle 5 di questa mattina sono partiti anche dei potabilizzatori regionali verso il Comune di Rocca Pietore nell’alto Agordino, richiesti sempre dalla Regione Veneto. Squadre di tecnici cercheranno di montare le macchine, in un quadro ...

Maltempo - valli devastate e strade sommerse : "In Veneto situazione apocallittica" : La protezione civile: "Ci sarà ancora da fare per alcuni giorni". situazione difficile anche in Sicilia

Maltempo - i soccorsi toscani in Veneto : “La situazione è drammatica” : “La situazione è drammatica. Non mancano gli sfollati. Le strade sono devastate, molti i tralicci divelti o piegati, non poche le case danneggiate. Alcune zone sono allagate” e le “comunicazioni sono difficoltose”. E’ quanto raccontano dalla colonna mobile organizzata dalla Regione Toscana, mandata in Veneto per dare supporto ai soccorso scattati dopo l’ondata di Maltempo che, nel bellunese, ha provocato gravi ...

Maltempo - "apocalisse in Veneto" Sicilia : allarme rosso. La situazione : Maltempo, protezione civile: "In Veneto situazione apocalittica". In Friuli colpita anche la seconda foresta degli Stradivari. Strade devastate, paesi isolati in Veneto e Sicilia Segui su affaritaliani.it

Maltempo - Salvini domani mattina in Veneto : Agenda rivoluzionata per il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Secondo quanto fa sapere il Viminale, il leader del Carroccio ha deciso di recarsi domani mattina a Venezia e poi a Belluno, per rendersi conto in prima persona degli effetti del grave Maltempoche sta flagellando il Nordest. In compagnia del governatore del Veneto Luca Zaia, il vicepremier visiterà i luoghi colpiti duramente dal Maltempo, per poi dirigersi a ...